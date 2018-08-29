NASA, Orion Kapsülünün Yapımını Tamamladı

NASA'nın uzun zamandır üzerinde çalıştığı Orion Uzay Kapsülü'nün son yapım ve entegre aşamaları da tamamlandı.

NASA, son yıllarda uzaya dair çalışmalarında ağırlığı yeni uzay araçları geliştirmeye vermiş durumda. Üzerinde çalışılan en iddialı projelerden biri ise insanlığı uzayın şimdiye kadar gidilmemiş en uzak köşelerine götürmek için tasarlanan Orion Kapsülü ve bu kapsüle entegre edilecek olan Space Launch System (SLS). NASA, Orion ve SLS üzerinde uzun zamandır çalışıyor ve nihayet kapsülün yapım aşamalarının tamamlandığı açıklandı. Araç son kurulum için Florida'ya gönderilecek.

Orion Uzay Kapsülü, 2014 senesinde ilk deneme testine tabi tutulmuş ve başarıyla testi tamamlayıp Dünya'ya geri dönmüştü. Şimdi ise 2020'de gerçekleşmesi planlanan lansman için hazırlanıyor. 2020'de Misyon-1 görevi altında keşif ekibi olmadan Ay'ın yörüngesine yola çıkacak olan Orion, sonrasında da Dünya'ya geri dönecek.

Bir sonraki adım olan Misyon-2 ise 2023 senesinde gerçekleşecek. SLS entegrasyonu da tamamlanmış olacak olan uzay aracı, bu görev esnasında Dünya'ya dönmeden önce astronotları Ay'ın yörüngesinden çıkararak derin uzaya taşıyacak. İlk 'insanlı derin uzay' görevi için atılacak bu adım sayesinde Orion bir nevi yeni bir devrin başlangıcı olacak adımı atan araç olacak.