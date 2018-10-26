NASA, Orion'ın Kurtarılma Testine Medyayı Davet Etti

NASA, 7 Kasım'da düzenleyeceği Orion uzay kapsülünün okyanustan kurtarılma testine, kurtarma sürecini görmeleri için medya organlarını davet etti.

NASA, medya organlarına; Orion uzay aracının test versiyonunu ve aracın uzaydan dönüşü sırasında aracı kurtarmak (denizden karaya almak) için kullanılacak olan donanımları görmeleri için davette bulundu. 7 Kasım’da Naval Base San Diego’da yerel saatle sabah 9’da gerçekleşecek olan bu testte, NASA’da ve Savunma Bakanlığı’nda kurtarma operasyonlarında görevleri ekip üyeleri medyaya demeç verebilecekler.

Exploration Mission-1 adlı görev için hazırlıklarda bulunma amacıyla NASA ve ABD Donanması, ekim sonu ve kasım başında ajansın Orion adlı uzay aracının Space Launch System roketiyle mürettabatsız bir şekilde yaptığı uçuşun ardından Pasifik Okyanusu’ndan nasıl kurtarılacağını göstermek amacıyla test düzenliyor olacaklar. Bu etkinlik, kurtarma operasyonlarında yürütülen süreçleri, prosedürleri ve donanımları göstermek ve değerlendirmek için uygulanan bir seri testin bir parçası. Orion, astronotları Ay’a ve daha sonra da Mars gibi derin uzay noktalarına taşıması amacıyla tasarlanmış ABD’ye ait bir uzay aracı.

Teste katılmayla ilgilenen medya organlarının, Naval Base San Diego Public Affairs ile 5 Kasım günü yerel saat ile 17:00’ye kadar iletişime geçmesi gerekiyor. Medya organlarının sabah saat 8’den önce ticari araç inceleme kapısı olan 6A kapısında bulunması gerekiyor.