NASA, Bir Başka Plüton Görevini Daha Düşünmeye Başladı

ABD'nin uzay ajansı NASA, cüce gezegen Plüton için yeni bir görev daha düşünüyor. Ajans, cüce gezegenin yörüngesine iki dünya yılı süreyle araç gönderecek. Yörüngede görevini tamamlayan araç, ardından daha uzak dünyalara açılacak

NASA, bir zamanlar bilim dünyasını birbirine katan ve gezegen olup olmadığı konusunda anlaşmazlıklara yol açan Plüton’a yeniden bir yolculuk yapmak istiyor. Hatta bunu gerçeğe döküp dökemeyeceklerini ölçmek için cüce gezegene yörünge görevi yapmanın maliyetini ve uygulanabilirliğini ölçecek Southwest Research Institute şirketine başvuru yaptılar bile.

2015 yılında Plüton’a gidip ardından Kuiper Kuşağı Cisimleri’ne kadar yolculuk eden New Horizons’ın başarısı, NASA’yı ikinci bir görev için daha da istekli hale getiriyor. Uzay ajansı, cüce gezegen hakkında daha fazla şey öğrenmek için yeni bir görev yapmak istiyor.

New Horizons, limitli yakıta sahip olduğundan Plüton ve gezegenin uyduları hakkında üstünkörü bilgiler toplayabildi. Ancak NASA’nın planladığı görev, bir aracı Plüton’un yörüngesine sokmak. Böylece gezegen hakkında çok daha fazla veri toplanacak ve bir önceki görevde ortaya çıkan bazı soru işaretleri de silinecek.

NASA’nın yeni görev planlarının arasında yalnızca Plüton da bulunmuyor. Ajans, gönderdikleri aracı iki dünya yılı kadar süreyle Plüton’un yörüngesinde tutacak. Ancak bunun ardından bir önceki görev gibi Kuiper Kuşağı Cisimleri’nden en az birisine ya da aynı sistemde bir başka cüce gezegene daha uğrayacak.

New Horizons göreviyle elde edilen tecrübeler, bir sonraki Plüton görevinde de oldukça işe yarayacak. Bilim insanları, uzak dünyaların keşfinde kullanabilecekleri metotlar hakkında bu görev sayesinde büyük tecrübeler kazanmıştı. Bu tecrübeler de gelecek yıllarda gerçekleşecek görevi daha uygulanabilir hale getiriyor.

Southwest Research Institute’den Dr. Alan Stern’in yaptığı açıklamaya göre Plüton sistemi için yörünge turu hesaplamaları yapıldı bile. Ayrıca araştırmacılar Plüton'un en büyük ayı Charon’un yerçekimini gezegenin yörüngesinden çıkmak için yararlanabileceklerini öğrendiler.