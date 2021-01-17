NASA Roketinin Motorları, Planlanandan Erken Kapandı

NASA'nın yeniden gerçekleştireceği insanlı Ay görevinde kritik bir rol oynayacak olan roketin son testleri cumartesi günü gerçekleştirildi. Roketin motorları, test sırasında planlanandan erken bir sürede kapandı.

NASA'nın Space Launch System (SLS) roketi, cumartesi günü yapılan testte dört ana motorunu ateşledi. Ancak işler beklendiği gibi gitmedi ve motorlar, NASA'nın planladığından daha erken bir süre içerisinde kapandı.

NASA, roketleri fırlatma rampasına yerleştirmeden önce herhangi bir yapısal ya da mühendislik sorunu olup olmadığından emin olmak için bir dizi test gerçekleştirir. Cumartesi günü gerçekleştirilen test de bu 8 testin sonuncusuydu.

Motorlar, bir dakikadan kısa bir sürede kapandı

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SLS'in roketin motorlarını 8 dakika boyunca yakması gerekiyordu ancak motorlar, bir dakikadan kısa bir süre içerisinde kapandı. Motorların neden kapandığı henüz net şekilde bilinmiyor. NASA, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ekiplerinin durumu araştırdığını belirtti.

SLS programı yöneticisi John Honeycutt, NASA yetkililerinin sorunu tespit etmek için test sırasında toplanan verileri değerlendireceğini ifade etti. Honeycutt, doğru bir şekilde modellenmiş basınçlandırma valflerinin olmadığını öğrendiklerini dile getirdi. Ayrıca testin en az 250 saniye sürmesinin beklendiğini de belirtti.

CNN'de yer alan habere göre, roket Florida'ya gönderilmeden önce bir test daha yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil. NASA yöneticisi Jim Bridenstine, yaşanan bu olayın bir başarısızlık olmadığını söyledi. Bridenstine, "Bu, başarılı bir gündü. İstediğimiz her şeyi alamadık ve öğreneceğiz. Ayarlamalar yapmak zorundayız. Ancak bu bir testti, testleri de bu yüzden yapıyoruz" dedi.

SLS, yaşadığı ertelemeler ve yüksek maliyeti sebebiyle bir hayli eleştiriliyor. Üstelik ufukta bir erteleme daha görünüyor olabilir. Bridenstine, 2021'deki fırlatmanın hâlâ bir ihtimal olarak durduğunu belirtti. Söz konusu bu roket, NASA'nın 2024 yılına kadar Ay'a ilk kadını gönderme hedefinin önemli bir parçası. Ayrıca NASA, SLS'in Mars ve diğer derin uzay görevlerinde kullanılmasını da hedefliyor.