NASA, Samanyolu'ndaki En Genç Pulsarı Keşfetti

NASA'nın ve diğer bilimsel kuruluşların uzayda araştırma yaparken odaklandığı nesneler genellikle oldukça eskidir. Ancak yeni keşfedilen Kes 75 Pulsarı bu durumda değil.

NASA'nın web sitesinde yeni yayınladığı bir gönderide, keşfedilen yeni pulsar hakkında bilgiler veriliyor. Dünya'dan yaklaşık 19.000 ışık yılı ötede olan ve çok yoğun bir yıldızın süpernova olduktan sonraki hali olan bu pulsar, Samanyolu Galaksisi'ndeki en genç pulsar olarak belirtilmiş.

Bir pulsar, dışarıdan bakıldığında nabız (pulse) atıyormuş gibi görünen bir nötron yıldızıdır. Nötron yıldızları ise, yıldızların bir süpernovaya dönüşmesinden sonra geride kalan kalıntılardır. Bu yoğun yapılar, oldukça ilginç özelliklere sahipken çok hızlı şekilde dönerler.

NASA'nın Chandra X-Ray Gözlemevi, bu tür nesneleri tespit etmede oldukça yetenekli. NASA, 2000 yılından beri Kes 75'in gelişimini takip ediyor; 2000, 2006, 2009 ve 2016 yıllarından sonra bir de 2018 sonunda yapılan gözlemler sayesinde pulsarın zaman içinde nasıl değiştiği ortaya konuyor.

NASA yaptığı açıklamada, "Kes 75'in bu görüntüsünde, Chandra tarafından kaydedilen yüksek enerjili X-ışınları ve pulsarın etrafındaki rüzgar bulutsusu mavi renkliyken, düşük enerjili X-ışınları ve patlamadan kalan enkaz mor renkli gösterildi" diyor.

Geçtiğimiz hafta NASA, Chandra X-Ray Gözlemevi'nin bir sistem arızası nedeniyle çalışmaz hale geldiğini ve uzay aracının kendini güvenli moda aldığını açıklamıştı. Bu hafta başındaysa uydunun tekrar kullanıma girdiğini söylemiş ve ardından tekrar yeni keşifler yapılmaya başlanmıştı.