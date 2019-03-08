NASA, Samanyolu’nun Kütlesini Açıkladı: 1.5 Trilyon Güneş

NASA’daki bilim insanları, içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi’nin kütlesini hesapladı. Galaksimiz, Güneş’in kütlesinin 1.5 trilyon katı kütleye sahip.

NASA’da çalışan bilim insanları, evrenimizdeki bütün sırları açığa çıkarmayı amaçlıyorlar ancak bilinmeyen çok fazla şey var. Daha henüz kendi sistemimizi ve kendi galaksimizi bile tam olarak gözlemleyemediğimiz açık şekilde gözüküyor. Kendi sisteminin dışına yeni çıkan bir tür olarak, galaksimizin ne kadar büyük olduğunu yeni anladığımızı söyleyebiliriz.

Bir de tabii bu evrenin bir kütlesi var. Binlerce yıldızdan ve onların etrafında dolanan gök cisimlerinden oluşan galaksimizin kütlesi ölçüldü. NASA’da çalışmanın güzel yanlarından birisi, “Bizim galaksi acaba kaç ton çekiyor?” dedikten sonra eldeki verilerden faydalanarak cevabı bulabilmek. Hubble Uzay Teleskobu ve ESA Gaia uydusundan gelen verileri toplayan araştırmacılar, Samayolu’nun toplam kütlesini bulmayı başardı.

Araştırmacılara göre Samanyolu 1.5 trilyon Güneş Kütlesi ediyor. 1 Güneş kütlesi demek, bizim sistemimizin Güneş’ine denk miktarda kütle demek oluyor, yani bu bir kütle birimi.

Galaksimizde 200 milyar civarında yıldız olduğu tahmin ediliyor. Ağırlığın küçük kısmını onlar oluşturuyor. Ağırlığın bir kısmını da galaksinin merkezinde yer alan, Güneş’in 4 milyon katı ağırlığa sahip süper kütleli kara delik oluşturuyor.

Ağırlığın esas kısmını ise kara madde oluşturuyor. Evrenin her yerini saran ve evren boyunca esneyen bu madde hakkında çok az şey biliniyor.

Daha önceki ölçümlerde yaklaşık bir sayı verilmiş ve Samanyolu’nun 500 milyar ile 3 trilyon Güneş Kütlesi arasında bir kütleye sahip olduğu açıklanmıştı.