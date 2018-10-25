NASA Dikdörtgen Buz Dağı'nın Yeni Görüntülerini Yayınladı

NASA, geçtiğimiz günlerde keşfedilen ve görenleri fazlasıyla şaşırtan dikdörtgen buzdağının yeni görüntülerini paylaştı.

NASA'nın kutuplarda yürüttüğü çalışmaların amacı aslında hem kutupların hem de küresel iklim sisteminin gözlemlenmesi. OceBridge adlı proje de bu amaçla gerçekleştirilen bir proje.

Dikdörtgen buzdağını ilk keşfeden isim olan Jeremy Harbeck, oluşumu havadan da gözlemlemeyi başarmış. Tam olarak dikdörtgen olmasa da neredeyse kusursuz bir dört kenarlı yapı olan buzdağının türü ise yassı buz dağı olarak açıklandı. Yassı buz dağlarının oluşumu, temelde büyük kütlelerin koparak birbirlerinden ayrılmalarıyla oluyor.

Başka bir buz dağını araştırmaya gittikleri sırada bu yapıyı fark eden Jeremy Herbert, yaptığı açıklamada daha önce de böyle yassı buz dağları gördüğünü ancak bu kadar düzgün kenarlı ve net açılı bir taneye hiç denk gelmediğini söyledi.