Soyuz Roketi, kalkış esnasında yaşanan aksiliğin ardından zorunlu bir iniş gerçekleştirmiş ve fırlatma işlemi süresiz olarak ertelenmişti.

Bugün (11 Ekim) Uluslararası Uzay İstasyonu'na bir astronot ve bir kozmonot götürmek için yola çıkması planlanan Soyuz roketi, kalkış esnasında arıza yapmış ve Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile NASA'dan astronot Nick Hague roketten paraşüt yardımıyla kaçmayı başarmıştı. Astronotların durumunun iyi olduğu bildirildi ve yaşanan arızanın sebebi araştırılmaya başlandı.

Yaşanan arızanın kaynağı şu an için bilinmiyor ve bulunup giderilene kadar da Soyuz'un görevi askıya alınmış gibi görünüyor. NASA ise yürütülen çalışmalar esnasında fazlasıyla yardımcı oldukları için Rus kurtarma ekplerine teşekkür etti. NASA ISS Heyet Başkanı Kenny Todd, "Rus arama kurtarma ekiplerine özel teşekkürlerimi bildirmek istiyorum" sözleriyle minnetini ifade etti.

Arıza kaynağının tespit edilebilmesi için bir ekip oluşturulacağını açıklayan Todd, bu ekip sayesinde sorunun kaynağının kısa sürede bulunacağını umduklarını belirtti. Soyuz'un fırlatma için ne zaman tekrardan hazır olacağı ise henüz belli değil.