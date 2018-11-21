SpaceX ve Boeing uzaya astronot göndermeye karar verdikleri andan itibaren sıkı denetimlerden geçmeyi de göze aldılar. Yine de hiçbiri bir podcast yüzünden denetim beklememiştir.

The Washington Post gazetesinin haberine göre NASA yetkilileri her iki firmanın çalışmalarını da denetleme kararı aldı. Kararın arkasında ise yetkili mercilerin bir podcast sırasında esrar kullanan Elon Musk’a sinirlenmiş olması var.

Doğrudan Musk’ı hedef alan bir açıklama yapılmamasına rağmen kurumun sözcüsü yaptığı açıklamada, denetimin amacını “şirketlerin NASA’nın iş güvenliği şartlarına -uyuşturucudan uzak ortam da dahil- uyduğundan emin olmak” olarak açıkladı. Açıklamada ayrıca kültür ve liderliğin tepeden başladığına da vurgu yapıldı. Toplum önünde uyuşturucu kullanan toplam 1 adet üst düzey yönetici bildiğimize göre kimi kastettiklerini anlamak çok zor değil.

Elon Musk’ın esrar içmesi nedeniyle Musk ve SpaceX ile ilişkisini gözden geçiren ilk kurum NASA değil. Hava Kuvvetleri’nin de Musk’ın davranışlarını incelemeye aldığı söyleniyor. Hükümet Güvenlik Erişimi sahibi kişilerin yasadışı maddeler almaları ve uyuşturucu kullanmaları yasak.

Yine de NASA incelemelerini sadece Musk’a bağlamak yanlış olur. Hem SpaceX hem de Boeing multi milyar dolarlık hükümet sözleşmelerine sahip ve her iki kuruluş da son yıllarda pek çok sorun yaşıyor. SpaceX paraşüt sisteminde sorunlar yaşarken Boeing ise yakıt tankı sızıntısı ile uğraştı, üstelik birkaç güvenlik testinde de başarısız oldu. SpaceX 2019 Haziran’da, Boeing ise 2019 Ağustos’ta mürettebatlı uçuşlar gerçekleştirmeyi planlıyor.