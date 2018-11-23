NASA, SpaceX'in Crew Dragon Kapsülünü 7 Ocak'ta Test Edecek

NASA, SpaceX'in üç kişilik mürettebat kapasiteli Crew Dragon kapsülünün 7 Ocak'ta Falcon 8 roketi ile yörüngeye fırlatılacağını açıkladı.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), sekiz yıl aradan sonra ilk kez Birleşik Devletler’de düzenlenecek bir fırlatma etkinliği ile uzaya insanlı bir uçuş gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Daha da önemlisi bu uçuş, SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü ile gerçekleşecek.

NASA, 7 Ocak’ta gerçekleştirilecek insansız fırlatma testinde SpaceX’in uzay aracını test edecek. Her şeyin yolunda gitmesi halinde Falcon 9, üç kişilik mürettebat kapasitesine sahip olan Crew Dragon kapsülü ile birlikte Haziran ayında bir uçuş iptal testine girecek. Bob Behnken ve Doug Hurley, SpaceX’in yeni uzay aracını test eden ilk iki astronot olacaklar.

7 Ocak’taki fırlatma etkinliği, Birleşik Devletler’in Florida eyaletindeki Kennedy Space Center’da gerçekleşecek. NASA, söz konusu test sırasında SpaceX’in Falcon 9 roketi ve Crew Dragon kapsülü hakkında performans verilerini analiz edecek. Bu veriler, söz konusu uzay aracının Dünya-Uluslararası Uzay İstasyonu arasındaki seferlerin başlayıp başlayamayacağının belirlenmesinde önemli role sahip olacak.