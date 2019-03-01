NASA, SpaceX’in Uzay Aracı Crew Dragon’un Kapılarını Açtı

NASA astronotlarını uluslararası uzay istasyonu ISS’e taşımakta kullanılacak olan Crew Dragon’un içine dair fotoğraflar basınla paylaşıldı.

NASA görevleri için özel sektör ile işbirliği yapılmasına artık çok az kaldı. ISS’te görevli olan Amerikan astronotları, yolculuk için SpaceX’in Crew Dragon aracını kullanacaklar.

SpaceX’in test uçuşları yakın zamanda gerçekleştirilecek. Test uçuşu öncesinde NASA, aracın iç kısmının görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı.

1 dakikadan biraz daha kısa olan videoda, kokpit ve pilotların oturma yerleri gözüküyor. Pilotlar, aracın uzaya olan yolculuğu sırasında bu koltuklarda oturacaklar.

Crew Dragon aracı, NASA’nın beklediği 2 uzay aracından biri. Bu aracın dışında NASA’nın beklediği bir diğer uzay aracı daha var, o da Boeing’in Starliner adlı aracı. Çoğu kişi, Boeing’in SpaceX’ten daha önce bir uzay aracını hizmete sunmasını bekliyordu. SpaceX bu alanda oldukça hızlı ilerleyerek ilk olmayı başardı.

Araç, kalkışının ardından ISS’e başarılı şekilde kenetlenmeyi ve daha sonra da geri dönüp okyanusa inmeyi deneyecek. İlk deneme uçuşu insansız olacak.