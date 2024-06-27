NASA ile SpaceX arasında 843 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı. SpaceX, bu anlaşma kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına gönderecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay taşımacılık şirketi SpaceX arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Tam 843 milyon dolar değerindeki bu anlaşma, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörünge dışına atılmasını içeriyor.

1998 yılında uzaya gönderilen Uluslararası Uzay İstasyonu, tahminlere göre 2030 yılında kullanılamaz hâle gelecek. Bu devasa tesis, o tarihten sonra da uzayın derinliğine gönderilecek. Böylelikle yörüngede bu denli büyük bir uzay çöpünün olması engellenmiş olacak. İşte yapılan anlaşma ile bu görev, SpaceX'in oldu.

Bu görev için yeni bir uzay aracı geliştirilecek

NASA ile yapılan anlaşma kapsamında SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına atacak yeni bir uzay aracı geliştirecek. NASA, tüm süreçte SpaceX'e yardımcı olacak. Ayrıca gerçekleştirilecek operasyonun yönetimi de yine NASA'da olacak.

NASA ile SpaceX arasında yapılan anlaşma ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nu yörünge dışına taşıyacak uzay aracı hazır olduğunda sizleri yeniden bilgilendireceğiz.