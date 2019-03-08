NASA Süpersonik Dalgaların Eşsiz Görüntülerini Fotoğrafladı

NASA, süpersonik patlamalar olmadan sesten hızlı uçaklar geliştirmek için yaptığı araştırmada, 2 farklı süpersonik uçak tarafından çıkan şok dalgalarının etkileşimini fotoğrafladı.

Bir uçak deniz seviyesinde saatte yaklaşık 1,225 kilometre(760 mil) eşiğini geçtiğinde, uçak, çevresindeki basınçtan dolayı dalga üretmeye başlıyor. Bu da sağır edici bir sonik patlamaya neden oluyor.

NASA'nın Kaliforniya'daki Armstrong Uçuş Araştırma Merkezi'ndeki "rock yıldızı" pilotlarının karmaşık manevralarında, iki süpersonik T-38 jeti, gelişmiş ve yüksek hızlı bir kamerayla fotoğraf çekmek için bekleyen diğer bir uçağın altına sadece 9 metre mesafede uçtu.

Yaklaşık 30.000 fit yükseklikte gerçeleşen bu buluşma, her iki uçaktan çıkan şok dalgalarının etkileşimi büyüleyici görüntüler sundu.

NASA ile çalışan bir mühendislik firması olan AerospaceComputing'ten Neal Smith, “Bir jet diğerinin hemen arkasına uçarken şoklar farklı şekillenecek ve elde edilen veriler bu şokların nasıl etkileşime girdiğine dair anlayışımızı geliştirmemize yardımcı olacak." diyor.

Sonik patlamalar, insanları yalnızca yeryüzünde şaşırtmakla kalmayıp aynı zamanda kırık pencereler gibi hasara da neden olabilmektedir. Bu nedenle belirli ABD bölgeleri üzerinde süpersonik uçuşlara güçlü kısıtlamalar getirilmiştir.

Şok dalgalarının bu kadar ayrıntılı görüntülerini yakalayabilme olanağı, NASA'nın X-59'u geliştirmesi için çok önemli olacağı ve deneysel bir süpersonik uçağın ses bariyerini bir ses patlaması yerine sadece bir gürlemeyle kırmayı umabileceği iletildi.

Bunun gibi bir atılım, Concorde uçağının 2003 yılında emekli olmasından bu yana uçuş kısıtlamalarının gevşemesini ve ticari süpersonik uçakların ilk kez iade edilmesini sağlayabilir.

Bazı ülkeler ve şehirler, sonik patlamalara neden olan uçakları hava sahalarında yasaklamış bulunmaktadır.