NASA, Tüm Zamanların En Kapsamlı Uzay Panoramasını Yayınladı

NASA, derin uzayın büyüleyici manzarasını gösteren şu ana kadarki en kapsamlı panoramasını yayınladı. Aşağıdaki fotoğrafta görmüş olduğunuz galaksilerden bazıları yeni oluşurken bazıları da 11 milyar yaşında.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Hubble Uzay Teleskobu’nun morötesi kamerası tarafından keşfedilen 15 binin üzerinde galaksiyi içeren şu ana kadarki en kapsamlı panorama fotoğrafı yayınladı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre tespit edilen galaksilerden bazılarının yaşı 11 milyar yılı buluyor. Ancak panoramada yer alan 15 bin galaksiden 12 bini henüz yıldız üretmekte olan ‘genç’ galaksi.

Morötesi ışınlar, derin uzaydaki kozmik gizemi çözmenin en önemli anahtarlarından biriydi. Hubble Uzay Teleskobu, üzerinde bulunan morötesi, kızılötesi ve diğer kameralar ile uzayı her açıdan gözlemliyor ve mevcut bilgilerimizi katlayarak artırıyor.

NASA’nın Avrupa Uzay Ajansı ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü ile iş birliği gerçekleştirerek oluşturduğu Hubble Uzay Teleskobu, görevine başladığı andan bu yana derin uzay hakkındaki bilgilerimizi günden güne geliştiriyor.