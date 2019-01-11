NASA Uçuş Bilgilerini ‘Blockchain’ Teknolojisi İle Koruyacak

NASA, uçuş verilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için yeni girişimlerde bulunuyor. Blockchain adı verilen teknolojinin olası şifreleme özelliklerini araştıran NASA, yakın zamanda araştırmalarını uygulamaya geçirebilir.

Havacılık bilgisayarları mühendisi Ronald Reisman tarafından yayınlanan bir makaleye göre yaşanan bilgi güvenlik açıkları, NASA’nın son dönemde odaklandığı konuların başında geliyor. Makalede verilen bilgilerde, NASA’nın bu sorunun üstesinden gelmek için şifrelenmiş işlemlerde kullanılan Blockchain teknolojisinden yararlanmak istediği belirtiliyor.

Oluşturulacak yeni güvenlik sistemiyle radar tabanlı hava trafiği verileri, uçuş konum bilgileri gibi kritik öneme sahip bilgiler; askeri ve kurumsal operasyonlar için koruma altına alınacak. NASA, uçuş bilgilerini korumak için bu tarz girişimlerde bulunurken, ABD’de 1 Ocak 2020’den itibaren uçakların kimliklerini, rotalarını ve uçuş bilgilerini kamuya açacak bir yasa kabul edildi. ADS-B adı verilen yeni sistemle, bu bilgilerin tümü halka açık olacak.

Yayınlanan araştırma raporunda birçok blockchain uygulamasından söz ediliyor. Örnek verilen blockchain uygulamaları, üyelere özel ve gizli işlem yapma yetkisi veriyor. Ağda sınırlı yetkiye sahip kullanıcılar da bu uygulamalar sayesinde belirlenebiliyor.

Bilgi paylaşım sisteminde bazı kanalların kullanılacağını belirten Reisman; bazı kanallarda enlem, boylam, anlık konum gibi gizli kalması gereken bazı verilerin yer alacağını ve bu kanala erişimin sınırlı olacağını belirtti. Bu sınırlamanın yanında kalkış konumu, hedef konumu gibi tüm üyelerin erişebileceği bilgiler de farklı bir kanaldan paylaşılacak.