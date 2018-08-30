Uluslararası Uzay İstasyonu Hava Sızdırmaya Başladı

NASA'nın açıklamasına göre geçtiğimiz Haziran ayında astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan bir modül, aldığı hasar nedeniyle hava sızdırmaya başladı. Şimdilik astronotlar için bir tehdit bulunmuyor.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre geçtiğimiz gün Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) bir anda alarmlar çalışmaya başladı. Derhal harekete geçen ISS mürettebatı, istasyonda bir hava sızıntısı olduğunu tespit ettiler. Mürettebat, sızıntının nerede olduğunu öğrenmek için tüm modülleri sırasıyla kapattı ve sorunun kaynağını tespit etmeyi başardı.

Söz konusu hava sızıntısı, geçtiğimiz Haziran ayının başında ISS personelini istasyona taşıyan Soyuz MS-09 adlı modülde gerçekleşiyor. Tahminlere göre modül, üzerine gelen bir cisim yüzünden hasar almış ve hava sızdırmaya başladı. ISS mürettebatının Dünya’ya geri dönmesi için söz konusu modüle ihtiyacı bulunmuyor. Bu nedenle ölümcül bir tehlike söz konusu değil.

Soyuz MS-09, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan kolaylıkla ayrılabiliyor. Bu nedenle tüm istasyonu tehdit etmesi söz konusu değil. Ancak NASA, şu an için hasarlı modülü ne yapacağı konusunda bir karara varmış değil. Zira modülün kendi halinde serbest bırakılması, Dünya’da herhangi bir bölgeye düşmesi ile sonuçlanabilir.

NASA, herhangi bir tehlike belirlenmediği için Uluslararası Uzay İstasyonu mürettebatının Çarşamba günü olağan saatte uyumasına izin verdi. Mesai saati itibari ile uyanan mürettebat, sorunun tespit edilmesi ve üstesinden gelinmesi konusundaki çalışma prosedürlerine başladı.