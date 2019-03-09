NASA, Uzay İstasyonuna Roket Fırlatma Tarihlerini Güncelledi

NASA ve NASA'nın Mürettebat Programı sağlayıcıları Boeing ve SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) fırlatacakları roketlerin hedef fırlatma tarihlerini değiştireceklerini açıkladı.

SpaceX'in Dragon kapsülü mürettebatsız Demo-1 uçuş testini 2 Mart tarihinde başarılı bir şekilde gerçekleştirmişti. Boeing'in mürettebatsız yörüngesel test uçuşu içinse nisan ayı veya sonrası hedefleniyor. Bu değişiklikler gerekli testlerin, uçuş ve görev yöneticilerinin eğitimlerinin tamamlanmasına zaman tanıyacak.

Mürettebat Ekibi Program Müdürü Kathy Lueders “Mürettebatsız uçuş testleri donanımımızın ve ekibimizin mürettebatlı uçuş testlerimiz için hazır olması için mükemmel bir hazırlık çalışması niteliğinde. NASA, bu test uçuşlarını gerçekleştirmeye ve ekibimizi güvenle uçurmaya hazır olduğumuzdan emin olmak için SpaceX ve Boeing ile birlikte çalışıyor. Testler sayesinde çok fazla bilgi edinebiliyoruz” dedi

Ocak ayında da Demo-1 için hazırlanan SpaceX, Falcon 9'un üzerindeki Dragon kapsülü ile statik bir yangın testini başarıyla tamamlamıştı. Boeing’in CST-100 Starliner kapsülü yörüngesel uçuş testine hazırlık aşamasında ve testlerden geçmeye devam ediyor.

NASA’nın Ticari Mürettebat Programı, Dünya yörüngesindeki uzay istasyonuna güvenli ve uygun maliyetli erişim sağlamayı amaçlıyor.

NASA’nın gereksinimlerini karşılamak için ticari partnerler, sistemlerinin uzay istasyonuna düzenli seferler yapmaya hazır olduğunu kanıtlamak durumunda. Mürettebatsız uçuş testlerinden sonra Boeing ve SpaceX, NASA tarafından “mürettebat rotasyon sertifikası” verilmiş bir mürettebatla test uçuşu yapacak.

Bu test uçuşlarının tarihleri ise şu şekilde:

SpaceX Demo-1 (Mürettebatsız): 2 Mart, 2019

Boeing Yörüngesel Uçuş Testi (Mürettebatsız): Nisan 2019

Boeing Kalkışta Kaçış Testi: Mayıs 2019

SpaceX Uçuşta Kaçış Testi: Haziran 2019

SpaceX Demo-2 (Mürettebatlı): Temmuz 2019

Boeing Mürettebat Uçuş Testi (Mürettebatlı): Ağustos 2019

Boeing, SpaceX ve Mürettebat Ekibi Programı, görevlerine hazır olmak için aktif olarak çalışıyor. Tüm uzay araç geliştirme süreçlerinde olduğu gibi her testten öğrenme ve mürettebat riskini azaltmak için planlanan tarihlerde değişiklik olabilir.