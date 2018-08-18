NASA,Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Kuzey Işıklarını Çekti

Dünyanın doğal ve eşsiz manzarası Kuzey Işıkları, bu kez uzaydan görüntülendi. NASA astronotu, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan benzersiz Kuzey Işıkları'nı fotoğrafladı.

İsveç, Finlandiya, İzlanda gibi bölgelere gidip izleyebileceğiniz eşsiz Kuzey Işıkları’nı şimdi bir de uzaydan görün. NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan, Kuzey Işıkları’nın uzaydan görünümünü yakalamayı başardı. İstasyonda bulunan Astronot Aleksander Gerst bu doğa harikasının fotoğrafladı.

Astronot Gerse, Kuzey Işıkları'nın oldukça çarpıcı olduğunu söyledi ve "Araştırmacıların daha önce ne olduğunu hiç duymadıkları bu parlaklığı ilk gördüklerinde ne düşündüklerini çok merak ediyorum" dedi. Gerse için yeryüzünde inanılmaz renkler ve dalgalar oluşturan Işıklar, uzaydan da bir o kadar etkileyici görünüyor.

Kuzey Işıkları diğer adıyla Aurora Borealis; Güneş'ten gelen rüzgar, dünyanın manyetik kalkanı, yerkürenin altındaki sıvı metallerin hareketi, atmosferdeki gazlar ile enerji alışverişiyle ortaya çıkıyor. Bu doğal güzelliğe şahit olmak içinse her iki yarımkürenin yüksek enlemlerine yolculuk etmek gerekiyor.