NASA, Uzay Tarihine Yön Veren Tarihi Eserleri Kaybetti

The Verge'in haberine göre NASA'nın Denetim Ofisi, ajansın tarihsel öğeleri nasıl yönettiğine dair eksiklikleri detaylandıran yeni bir rapor yayınladı.

Söz konusu raporda NASA'nın Ay toprağı toplama çantası, Apollo 11'in kumanda kapsülü el denetleyicileri ve ay aracı prototipi gibi önemli tarihi nesneleri kaybettiği belirtildi. Söz konusu ögelerin NASA'nın yeterli prosedürlerinin olmaması nedeniyle eski çalışanlar tarafından kaybedilmiş veya alınmış olduğu raporda açıkça belirtiliyor.

Bu eserlerin geri getirilmesinin çok zor olduğu belirtilirken, NASA'nın bu tarihi ögelerin bulunmasını sağlamak için isteksiz davrandığı da rapor edildi. Kayıp eşyalar arasında içinde ay tozunun da bulunduğu eski bir Apollo 11 koleksiyon çantası da var. FBI, söz konusu çantayı Eski Kansas Uzay Merkezi CEO'sunun aldığını saptadı ve çantayı geri aldı. Geri alınan bu koleksiyon çantası, bir devlet müzayedesinde satışa çıkarılarak 1.8 milyon dolara satıldı.

Apollo 11 denetleyicileri de kayıp nesneler arasında. NASA'daki bir yöneticinin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu denetleyiciler bir NASA işçisi tarafından alındı ve bunu yapan işçiler derhal işten uzaklaştırıldı. Daha sonra açık arttırmaya çıkan Apollo 11 denetleyicilerini NASA geri almaya çalıştı fakat 3 yıl sonra denemeyi bıraktı.

Ay aracı prototipi ise Alabama şehrindeki bir adamın evinde bulundu. Söz konusu şahıs bu aracı iade etmek istese de NASA'dan hiç bir geri dönüş olmadı. Daha sonra bu şahıs vefat edince araç açık arttırmada satıldı.

Söz konusu rapor, ayrıca NASA'nın bazı tarihsel değere sahip eşyaları güvenlik anlaşmaları olmayan başka kurumlara ödünç verdiğini de söylüyor. Ayrıca ajansın, hangi nesnelerin tarihi eser sayılacağı ve tarihi eserlerin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda yeterli prosedüre sahip olmadığı açıklandı. NASA'nın, yıllar içinde prosedürlerini iyileştirdiğini belirtmesine rağmen, gelecekte bu türdeki eserlerin yok olmaması için bir hayli çaba sarfetmesi gerekecek.