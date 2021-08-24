NASA'nın Uzay Yürüyüşü, Astronot Hastalandığı İçin Ertelendi

NASA, nisan aydından beri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli emekli albay Vande Hei'nin sağlık sorunları nedeniyle bugün yapılacak uzay yürüyüşünün ertelendiğini açıkladı.

Alçak Dünya yörüngesine yerleşen Uluslararası Uzay İstasyonu, hem dünyamız hem de yaşadığımız evren hakkında her gün daha fazla bilgi olmamıza olanak sağlıyor. İstasyonun içinde görevli astronotlar da uzun dönemler boyunca dünyadan uzak kalmayı kabul ederek bilim dünyasına katkıda bulunuyorlar.

Astronotların işi elbette sadece istasyonun içinde değil. Bilim insanları, ISS'in dışında yapılması gereken bir şey olduğunda kıyafetlerini giyerek uzay boşluğuna adım atıyor. Şu anda ISS'te bulunan astronotların uzaya adım atması gereken gün, 24 Ağustos yani bugündü ancak NASA, uzay yürüyüşü yapacak astronotlarından birinin sağlık sorunları nedeniyle bu yürüyüşü erteleme kararı aldı.

NASA; "İş bekleyebilir"



Vande Hei

Şu anda ISS'te sağlık sorunu yaşayan astronot, eski bir emekli ordu albayı olan Vande Hei. Hei'nin görevi, Japon astronot Akihiko Hoshide ile birlikte istasyondan dışarı adam atmak ve gereken braketleri takmaktı.

Göreve 24 saat gibi az bir süre kalmışken NASA, Hei'nin sağlık sorunları yüzünden uzay yürüyüşünün ertelendiğini dile getirdi. İstasyon dışındaki işin bekleyebileceğini dile getiren uzay ajansı, Hei'nin sağlık sorununda ciddi bir problem olmadığını söylese de sorunun neyden kaynaklandığını açıklamaktan çekindi.