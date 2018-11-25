NASA, Uzaya Turist Taşıma Çalışmalarına Başlayacak

NASA, astronotlarla birlikte uzaya turist götürme fikri üzerinde çalışmalara başladı.

Washington Post'un haberine göre NASA, geçmişte Rusya'nın uzay turistlerini kabul ettiği gibi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotları götüren araçlarda, turistlere koltuk teklif etme fikri üzerinde yoğunlaşıyor. Şimdilik sadece bir fikir olarak ortaya çıkan bu düşünce, NASA'nın danışma kurulundan da onay almak zorunda.

Bu fikir, NASA'nın operasyonlarında şirketlerin erişimini genişletecek daha geniş bir teklif setinin parçası olarak ortaya çıktı. Fikirler arasında, astronotların özel Uluslararası Uzay İstasyonu aktivitelerini desteklemek, astronotların desteklere açılmasını sağlamak ve şirketlerin gemilere isim vermelerini sağlamak için çalışmalar da bulunuyor.

Blue Origin ve Virgin Galactic gibi isimlerle rekabet etme fırsatı olarak NASA, ileride bu uçuşları gerçekleştirmek için çalışacak. Şimdilik sadece fikir olan bu düşünceler ileride tamamlanmış bir şekilde karşımıza çıkabilir.