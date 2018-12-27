NASA, Uzaylıları Bulmanın En İyi Yolunu Açıkladı

Amerikan Uzay Ajansı NASA, uzaylı araması yapılmak isteniyorsa, bunun en iyi yönteminin, onların teknolojilerini aramak olduğunu söyledi.

NASA, dünya dışı yaşam arayışlarına uzun yıllardır devam ediyor. Uzayda seyreden keşif araçlarından her gelen sinyali detaylıca araştıran uzay ajansı, dünya dışı yaşamın varlığını keşfedebilmek adına farklı yöntemler geliştiriyor. Geçtiğimiz günlerde ise kurum, yaptığı bir duyuru ile bu arayışın artık sadece radyo sinyalleri veya radyo dalgaları ile değil, uzaylı yaşam formlarına ait teknoloji arayışları ile de gerçekleştirileceğini duyurdu.

NASA'nın açıklamasına göre, eğer en az insanlar kadar zeki yaşam formlarının varlığı araştırmak isteniliyorsa, onların teknolojik imzalarına bakılmalı. Bu, gezegenler üzerinde bırakılmış işaretler de olabilir, gezegenlerin uydularında inşa edilmiş bazı el yapımı cihazlar veya objeler de olabilir. Hatta ve hatta çok uzaklara bakmaya gerek olmadığını söyleyen bilim insanları, bu tarz teknolojilerin, güneş sistemimiz ve galaksiler içerisinde birtakım olayların etkisiyle Dünya'ya bile düşmüş olabileceklerini söylüyorlar.

Konu hakkında araştırma yapan bilim insanları bu tarz bir arayışın sadece gezegenler üzerinde yapılmasının tamamen doğru olmayacağını belirttiler. Uzaylı bir yaşam formuna ait bir teknolojinin, uzayda süzülebiliyor olması oldukça muhtemel gözüküyor. NASA bundan sonra sadece gezegenleri keşfetmek için değil, aynı zamanda Güneş Sistemimiz ve yörüngesinde de bir yaşam formuna ait teknoloji bulabilmek için çalışmalar yapacak.