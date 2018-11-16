NASA Uzaylı Asteroidi Hakkında Daha Fazla Bilgi Açıkladı

Yakın zamanda sistemimizin yakınlarından geçen Oumuamua adlı gök cismi büyük sansasyon yaratmıştı. Bazı bilim insanları gök cisminin uzaylı yapımı olduğunu iddia etmişti.

Oumuamua, yıldızlararası seyahat eden ilk gök taşı, bizim güneş sistemimize geleli bir yıl oldu. Şimdi çoktan gezegenimizi geride bırakmış olan göktaşı için pek çok açıklama yapıldı. Bunların arasında en çok tartışılanlardan birisi hiç şüphe yok ki Harvardlı araştırmacıların yaptığı "Başka bir uzaylı ırkı tarafından gönderilmiş olabilir" şeklindeki iddiaydı.

NASA ise konuyla ilgili daha fazla bilgi açıklamaya karar verdi. Spitzer Uzay Teleskobu kullanılarak 2017 yılı Kasım ayında yapılan incelemelerde NASA, cismi görüntülemeyi başaramamıştı.

Bunun sebebi olarak ise Oumuamua'nın boyu gösteriliyor Spitzer çok uzaklara bakmak için tasarlandığından dolayı belli br mesafede belli bir boyutun altındaki cisimleri görmüyor. Bu yüzden de Oumuamua Sptizer'in gözünden kaçmış olabilir.

Bir diğer asteroidin önünde hareket eden Oumuamua'nın oluşturduğu ve savrulan parçacıklardan oluşan kanal, hemen arkasındaki bir başka küçük asteroidin hızlanarak onu itmesini sağlıyor. Bu nedenle de Oumuamua diğer asteroitlere kıyasla çok daha hızlı.

19 Ekim 2017'de keşfedilen Oumuamua saatte 95 bin kilometre hızla seyahat ederken görüntülenmişti.