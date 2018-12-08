NASA ve SpaceX, Dragon Kapsüllü Test Uçuşunu Erteledi

NASA ve SpaceX ortaklığıyla düzenlenecek olan ve Uzay İstasyonu'na gidecek olan mürettebatsız test uçuşu 17 Ocak'a ertelendi.

Uzay İstasyonuna mürettebatsız yapılacak olan ilk Demo-1 test uçuşuna birkaç haftalık uzaklıktaydık fakat NASA ve SpaceX ileri bir tarihe erteledi. Commercial Crew Program’da yapılan bir paylaşıma göre, test uçuşu tarihi, Dragon kapsülünün tedarik uçuşundan geri dönmesi için 10 gün ertelenerek 7 Ocak’tan 17 Ocak’a alındı.

Uçuş testinin, veri toplamak, uçuş sırasında uçuş iptali ve uçuş sırasında astronotları taşıyan Crew Dragon kapsülü için yapılması gerekiyor. Commercial Crew Program yöneticisi Kathy Leuders, “Bir sonraki adım öncesinde yapılacak olan test uçuşu kritik bir öneme sahip, önemi kolayca söylenip geçiştirilemez. Biz tarihlere göre değil verilere göre hareket ediyoruz. En nihayetinde, SpaceX Demo-1’i doğru zamanda uçuracağız, yanii doğru verileri elde etmeliyiz” dedi.

Bir nevi yarış sayılan uzay uçuşları için ‘rakipleri’ Boeing’in Starliner’ı Mart 2019’da test uçuşlarına başlayacak.