Ay'da Su Arayacak Uzay Aracı VIPER'ı Hangi Şirket Taşıyacak?

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'da su arayacak uzay aracı VIPER'ın Ay'a gönderim aşamaları için Astrobotic ile bir sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Astrobotic, aracı Griffin iniş aracına entegre etmekten ve Ay’a fırlatmaktan sorumlu olacak.

Günümüzden tam 51 yıl önce NASA, Apollo 11 göreviyle birlikte Ay yüzeyine ilk defa insanlı bir uçuş gerçekleştirmişti. Apollo 11’in ardından insanlı Ay görevleri bir süre daha devam etti ve 7 Aralık 1972’te Apollo 17 ile birlikte insanlı Ay görevlerine son verildi. Aradan geçen yılların ardından NASA, Artemis programıyla 2024 yılına kadar Ay’a tekrardan insan göndermeyi hedefliyor.

Apollo döneminde astronotlar, Ay’ın kuru ve cansız bir kaya parçası olduğuna inanıyorlardı ancak şimdi Ay’da buz formunda su olduğunu biliyoruz. Kesin yerler ve miktar belirsiz olsa da NASA, VIPER uzay aracıyla birlikte bu konuda daha fazla bilgi toplamayı amaçlıyor. Bu sebeple uzay ajansı, VIPER’ı Ay’ın güney kutbuna göndermek için bir sözleşme imzaladı.

VIPER, Ticari Ay Yükü Hizmetleri programının bir parçası olacak:

Sözleşme kapsamında Pittsburgh merkezli uzay şirketi Astrobotic’e 199,5 milyon dolar ödeme yapılacak. Şirket, aracı Griffin iniş aracına entegre etmekten ve Ay’a fırlatmaktan sorumlu olacak. Bu görev, NASA’nın Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) programının bir parçası olacak ve önümüzdeki yıllarda Ay’a yapılacak insanlı uçuşların önünü açacak.

Birçok açıdan eşsiz bir uzay görevi olacak olan VIPER, başka bir gök cismindeki ilk kaynak haritalama görevi olacak. Bu nedenle VIPER’ın geliştirilmesi de NASA’nın diğer Ay görevlerinden farklı ilerliyor. Uzay ajansı, VIPER’ı dört farklı su arama donanımıyla donatmayı planlıyor ve bunlardan üçü daha VIPER tamamlanmadan Ay’a gidecek. Bu yüklerin 2021 ve 2022’deki CLPS görevlerine dâhil edilmesi bekleniyor.

NASA, Ay’a insanlı yolculuğu önerilen tarihten 1 yıl önce, 2023 yılında başlatmayı planlıyor. Ay’ın güney kutbu yakınlarındaki Oceanus Procellarum’a inecek olan VIPER, gelecekte içme suyu ve yakıt hâline gelebilecek buzun yüzeyini inceleyecek. Aracın Ay üzerindeki yolculuğunun 100 gün sürmesi planlanıyor.