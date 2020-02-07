NASA, 18.5 Milyar Km Uzaklıktaki Voyager 2'yi Tamir Etti

NASA, Dünya’dan 18.5 milyar kilometre uzaklıktaki Voyager 2 uzay aracındaki bir sorunu çözmeyi başardı. Sorunun çözülmesinin ardından Voyager 2, tekrar Dünya’ya veri göndermeye başladı.

Bir şeyi düzeltmek istediğinizde, o şeyin tam olarak önünüzde ya da en azından kontrolünüzde olmasını istersiniz. Bir uzay aracındaki sorunu çözmek söz konusu olduğunda ise bu pek mümkün olmuyor. NASA mühendisleri; uydu, uzay aracı veya uzay sondalarında bir sorun olduğunda, sorunu bulmak ve düzeltmek için genellik araca ulaşamıyorlar ve sorunu Dünya'dan çözüyorlar.

Uzay araçlarının sorunlarının uzaktan çözülmesinin en muazzam örneklerinden biri, geçtiğimiz günlerde yaşandı. NASA mühendisleri, Dünya’dan 18.5 milyar kilometre uzaktaki Voyager 2 uzay aracında ortaya çıkan bir sorunu, Dünya’dan çözdüler.

1977 yılında uzaya gönderilen Voyager 2 uzay aracı, artık yıldızlararası uzayda yolculuğuna devam ediyor. Voyager 2'nin geçtiğimiz günlerde, planlı bir manevra yapması gerekiyordu. Ancak araç planlandığı gibi hareket etmedi. Manevranın yapılamaması, aracın hata tespit yazılımını devreye soktu ve NASA sorundan haberdar oldu.

Uzay aracının hata tespit yazılımı devreye girdiğinde, bilimsel araçları kapattı. NASA mühendisleri de hatayı öğrendikten sonra üzerinde çalışmaya başladılar. NASA, bir önce yaptığı açıklamada hatalı olarak harekete geçen sistemlerden birini kapattığını ve kapanan bazı bilimsel araçları yeniden başlattıklarını açıkladı. Ancak o aşamada Voyager 2 yeni veri toplayamıyordu.

NASA, 5 Şubat’ta yaptığı yeni açıklama ile Voyager 2’nin istikrarlı bir şekilde çalışmaya başladığını ve Dünya ile uzay aracı arasında iletişimin düzgün bir şekilde sağlandığını duyurdu. NASA’dan yapılan açıklamada, “Uzay aracı, veri almaya devam ediyor. Bilimsel araçlar, kısa süreli kapanmanın ardından araçların sağlığını değerlendiriyor” dedi.

Voyager 2’den gelen bu yeni haber bilim insanları için fazlasıyla sevindirici. NASA tarafından yapılan bu çalışma aynı zamanda Voyager 2’nin teknolojisinin ne kadar inanılmaz olduğunu gösteriyor. 1970’de inşa edilen uzay aracı, hala çalışmaya devam ediyor. Daha da önemlisi Dünya’dan milyarca kilometre uzakta veri toplamaya ve Dünya’ya göndermeye devam ediyor.