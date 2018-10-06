NASA: Voyager 2, Yıldızlararası Uzaya Ulaşmak Üzere

NASA, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’ü ziyaret eden efsanevi uzay sondası Voyager 2’nin Güneş Sistemi’ni terk etmek üzere olduğunu bildirdi.

NASA’nın yıldızlararası yolculuklar için gönderdiği ikinci uzay aracı Voyager 2, güneş sistemimizin dışına çıkmak üzere. NASA’nın yaptığı açıklamaya göre Voyager 2, Dünya’dan 17.7 milyar kilometre uzakta yolculuğuna devam ediyor. Bu da Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından tam 118 kat daha fazla.

2007’den beri Heliosferin dış tabakasını geçmeye çalışan Voyager 2, bu tabakayı da geçtiğinde Voyager 1’den sonra Güneş Sistemi’ni terk etmeyi başaran ikinci insan yapımı nesne olacak.

Bilim insanları, Ağustos ayının başlarında uzay aracına isabet eden kozmik ışınlarda yüzde 5’lik bir artış tespit etti. Bu artış, en son Voyager 1’ın 2012 yılında Güneş Sistemi’ni terk ettiği zamanlardan 3 ay önce gözlemlenmişti. Bu orana göre Voyager 2’nin de 2018’in sonlarına doğru Güneş Sistemi’nin dışına çıkması bekleniyor.

1977 yılında Voyager 1’den 16 gün önce fırlatılan Voyager 2, kardeşinin yörüngesinde yer alan Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin dışında Uranüs ve Neptün’ü de ziyaret etmiştir. Bu ziyaret Voyager 1’ın gerisinde kalmasını sağlamış olsa da Dünya’ya hayati veriler göndermiş ve bu 4 gezegeni gören tek uzay sondası olmuştur.

Voyager 1 ve Voyager 2, Güneş Sistemi’ndeki görevlerini tamamladılar. İki sondanın şu anki hedefleri dış uzayda yeni medeniyetlere ulaşmak. Bunun için Güneş Sistemi’ne ulaşmak için bir harita ve Dünya’ya özgü verilerin saklandığı altın bir plak taşıyorlar. Voyager 2, plütonyumdan güç alan motoru sayesinde Dünya’ya 2025 yılına kadar bilgi gönderecek. Sonrasında, eğer bir aksilikle karşılaşmazsa binlerce yıl derin uzayda süzülmeye devam edecek.