NASA, ICESat-2 isimli yeni aracı ile Dünya'nın buz tabakasını incelemeye hazırlanıyor.

NASA, Dünya'nın fizyolojik yapısını incelemek ve gelecekte insanlığı neler beklediğine dair öngörülerde bulunabilmek için pek çok farklı araştırma yapıyor. Uzaydaki hareket özgürlüğünün artması ve teknolojik gelişmelerin de yol katetmesiyle birlikte NASA, araştırmalarına hız kazandırıyor. Son olarak da ICESat-2 ile uzaydan Dünya'nın buz tabakasını incelemeye hazırlanıyor.

ICESat-2 Dünya'yı bir uçtan bir uca yeşil lazer ışıklarıyla tarayacak ve yakıtı bitene ya da arızalanana kadar göreve devam edecek. Görev son bulduğunda ise bilim insanları, Dünya'nın buz kütlesinin durumuna dair şimdiye kadar elde edilmiş en detaylı bilgilere ulaşacaklarını düşünüyor. Bu bilgiler ışığında da Dünya'da yaşanan ısınmanın gezegene etkileri irdelenecek.

ICESat-2, 2003-2009 yılları arasında gerçekleştirilen ICESat projesinin devamı niteliğinde ancak çok daha gelişmiş bir teknoloji kullanılmış durumda. Ayrıca ICESat-2, yıl içerisinde çok daha fazla süre veri iletmeye devam edecek.

Araştırma sonucunda özellikle buzulların erimesinin deniz seviyesine etkisi, buzlarla kaplı olan ancak erime sonrası ortaya çıkacak göllerin durumu gibi pek çok konuda önemli bilgiler elde edilecek. Ayrıca bu proje ile buzulların yaşını, kalınlığını, erime miktarını ve ne kadar 'sağlıklı' olduğunu da ölçebilecek olan bilim insanları, küresel ısınmanın etkilerini de detaylı şekilde öğrenebilecek.