NASA, Yeni Nesil SLS Hakkında Bilgilendirme Yaptı

NASA, geleceğin astronotlarını Ay ve ötesine taşıyacak olan Space Launch System adındaki yeni nesil fırlatma sistemi üzerindeki çalışmalarına geçen yıldan beri devam ediyor. Şimdi de Uzay Ajansı, 2020'de gerçekleşecek olan ilk keşif görevi Exploration Mission-1 (EM-1)'e yönelik ilerlemesini açıkladı.

NASA'nın Space Launch System (Uzay Fırlatma Sistemi ya da SLS) adını verdiği fırlatma sisteminin ilk kısmı Orion ismindeki bir ekip kapsülü. Kapsül üzerinde çalışan mühendisler, şu anda mürettebatı ve servis modüllerini birlikte istiflemek ve bunların uyumlu biçimde çalıştıklarını kontrol etme için uğraşıyorlar.

Fitting denilen bu testler tamamlandıktan sonra istiflenmiş modüller, elektromanyetik girişime karşı termal vakum ortamında test edilecekleri NASA'nın Ohio'daki Plum Brook İstasyonu'na götürülecek. Buradaki işlem tamamlandıktan sonraysa SLS ile birleştirilmeden önceki son testler Kennedy Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Sistemin ikinci kısmı ise SLS roketidir. İlk uçuşun ana aşamasının üretimi neredeyse tamamlanan SLS roketi, tamamen hazır olduğunda dünyanın en güçlüsü olacak. Tüm bu hazırlıklar ise 2020'de gerçekleşecek olan EM-1 insansız test uçuşu için. NASA, 2023 yılında EM-2 göreviyle bir astronot ekibini Ay'a gönderip geri getirmeyi hedefliyor.