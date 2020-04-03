NASA'nın Yeni Radarı, Depremleri Uzaydan Takip Edecek

NASA'nın yeni geliştirdiği takip teknolojisi InSAR ile birlikte depremlerin ve volkanik faaliyetlerin uzaydan takip edilebileceği düşünülüyor. Bu teknolojinin, uydular sayesinde yerdeki deformasyonların tespit edilebileceği belirtiliyor.

Bir araştırma grubu, 4 Temmuz 2018 tarihinde paraşütle atlama uçağından eriyik hâldeki lavları gözlemledi. Bu gözlem sırasında yanlarına aldıkları cihaz, NASA tarafından tasarlanan ve volkanın kraterlerinin şişme ve sönüşlerini tespit eden yeni bir aletti. 3 Temmuz / 5 Temmuz arsında Hawaii Volcanoes National Park'taki Kīlauea Volkanı üzerinde çok sayıda uçuş yapan ekip, bu yeni aracın gelecekte volkanik faaliyetleri, depremleri ve yer yüzeyindeki değişimleri gözlemleyecek uydu faaliyetlerine nasıl ön ayak olabileceğini göstermek istedi.

Toprak seviyesindeki değişikliklerin ayrıntılı bir küresel haritasını çıkarmak; bilim insanlarının depremlerin ve volkanik patlamaların öncesinde, esnasında ve sonrasındaki yer hareketlerini saptamalarına ve sel ya da yer altı suyu kaynaklı etkilerin tespit edilmesine yardımcı olabilir. Yer Bilimleri İçin CubeSat Görüntüleme Radarı (CIRES) adı verilen yeni teknolojiyle birlikte, yöneticilere ve acil durum idarecilerine felaketlere daha iyi hazırlanma fırsatı sağlanmış olacak.

Yeni radar iki ayrı görüntüyü işleyerek değişikliği saptıyor:

Kīlauea'nın patlaması 125 kilometrekarelik bir alanı etkilese de toprak seviyesindeki değişiklik her zaman insan gözüyle fark edilemiyor. CIRES'te bulunan S-band İnterferometrik Sentetik Açıklık Radarı (InSAR) bitki örtüsünün üzerinden zemine ulaşabiliyor. CIRES, belirlenmiş bir bölgenin farklı zamanlarda uzaydan çekilmiş iki görüntüsünü işleyerek iki görüntü arasındaki farklılıkları tespit ediyor.

Küçük InSAR uydularından oluşan bir takımın NASA'nın geliştirilmekte olan ilk InSAR uydusu NASA-ISRO SAR Misyonu (NISAR) ile uyum içerisinde çalışabileceği düşünülüyor. Çok sayıda küçük uydunun hızla gelişen süreçlerle birlikte sık sık veri toplayarak deprem, volkanik patlama ve heyelan gibi doğa olaylarını NISAR'ın sistemine ekleyebileceği düşünülüyor.

Normalde araştırmacılar, zemindeki bozulmaları tespit edebilmek için zemin sensörlerini ve GPS'i kullanıyor. InSAR'ın yer ölçümlerini tamamlayıcı nitelikte olacağı ve sıklıkla zemin radarlarının yerleştirilmesine kılavuzluk edeceği söyleniyor. Yörüngedeki InSAR uyduları, zemin deformasyonunu gözleyebilir çünkü volkanik patlama yaşanmadan önce bu bölgeler magmayla şişer. Bilim insanları, buradan yola çıkarak patlamanın ne kadar büyük olacağını tespit edemeseler de volkanik bir patlamanın yaşanacağını kestirebilirler.

CIRES türü uyduların, afete hızlı müdahale açısından 'rüya gibi' olacağı vurgulanıyor. CIRES türü küçük uyduların verdiği bilgileri daha büyük uydulara göre benzer kesinlikle işlemesi mümkün olmasa da bir afet yaşandığında daha hızlı şekilde veri elde edilebilir.