NASA ‘Yılın Fotoğrafçısı’ Yarışmasının Kazananları Açıklandı

2018 yılından bu yana yalnızca NASA fotoğrafçılarının katılımıyla düzenlenen ‘Yılın Fotoğrafçısı’ yarışmasının bu yılki kazananları açıklandı. Yarışmada Chris Gunn, 2 kategoride birinci seçilen isim oldu.

Günümüzde fotoğrafçılık oldukça saygın bir meslek olsa da NASA’nın bünyesinde bulunan fotoğrafçılardan herhangi birinin ismini bilen kaç kişi bulunuyor? Devlet kurumunda çalışan bu fotoğrafçıların çektikleri kareler yayınlandığında ve dış kaynaklar bu fotoğrafları kullandıklarında, maalesef fotoğraflarda yalnızca 'NASA' referans gösteriliyor. Yani fotoğrafçının ismi hiçbir yerde yer almıyor.

İşte kurum içindeki fotoğrafçıların isimlerinin duyulmasını sağlamak isteyen NASA, kendi içinde bir yarışma düzenledi. NASA içinde düzenlenen ‘Yılın Fotoğrafçısı’ isimli bu yarışmanın kazananları, NASA’nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Gelin, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın kazananlarına bakalım.

NASA Yılın Fotoğrafçısı yarışmasının kazananları:

Yerler:

SSDI Tesisi - Chris Gunn

İnsanlar:

Üniter Plan Rüzgar Tüneli - Harlen Capen

Portre:

Tomografi Sisteminde Tim Bencic - Jordan Salkin

Dokümantasyon:

NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu - Chris Gunn

NASA’ya özel olan ‘Yılın Fotoğrafçısı’ yarışması, görev görüntüleme bölümünün başkanı Maura White tarafından düzenlenmeye başlandı. Yarışmanın ilki 2018 yılında düzenlendi. Yarışma kapsamında NASA bünyesinde bulunan 70’e yakın fotoğrafçı, kim daha iyi bir kare yakaladı diye birbirleriyle mücadele etti.

Yarışmaya katılan kareler, astronot Don Petit ve Smithsonian’ın Air & Space dergisinde fotoğraf editörü Caroline Sheen gibi üyeler tarafından puanlandı. Yarışma, dört kategoriden oluştu. Bununla birlikte ‘Yılın fotoğrafçısı’ gibi kapsayıcı bir kategori yarışmada bulunmadı.

NASA bünyesinde düzenlenen ‘Yılın Fotoğrafçısı’ yarışması, Yerler, İnsanlar, Portre ve Dokümantasyon kategorilerinden oluştu ancak ne yazık ki NASA, kazanan isimleri Twitter hesabından paylaşsa da kendi sitesinde fotoğrafçılık yarışmasıyla ilgili bir paylaşımda bulunmadı.

Bu yıl ikincisi düzenlenen Yılın Fotoğrafçısı yarışmasında Chris Gunn, Dokümantasyon ve Yerler kategorileri olmak üzere çifte birincilik kazandı. İnsanlar kategorisinin kazanan ismi Harlen Capen olurken Portre kategorisinin kazanan ismi Jordan Salkin oldu.