Nasdaq'dan Şirketlerde Eşitliği Sağlamak İçin Yeni Düzenleme

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük borsalarından biri olan Nasdaq, kendi çatısı altındaki şirketlerde eşitliği sağlamak adına yeni düzenlemeler uygulamaya koyacak. Bu bağlamda aralarında Apple ve Tesla'nın da bulunduğu şirketler, yönetimde kadınlara ve toplumda öne çıkmakta zorlanan gruplara daha çok yönetim hakkı verecek.

Şirketlerin yönetimde eşitliği sağlamak amacıyla zaman zaman düzenlemeler yaptığını görürüz. Kimi zaman kadın erkek eşitsizliğini, kimi zaman farklı cinsiyetlerin göz ardı edilmesi gibi durumları, kimi zaman ise farklı etnik kökenli kişilerin yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bu düzenlemeler, şirketin hem çalışanları hem de müşterileri için güven ortamı oluşturur.

Bugün bu şirketlerden Nasdaq karşımızda. Amerika’nın en büyük ikinci borsa şirketi olan Nasdaq, kendi çatısı altında bulunan şirketlere yeni düzenlemeler getirdi. Şirketlerin yönetim bölümlerinde değişikliğe gidilmesini sağlayacak olan bu düzenleme, Apple, NVIDIA ve Tesla gibi teknoloji devlerini de kapsıyor. İşte detaylar:

Biri kadın, diğeriyse toplumda yeterince öne çıkamayan azınlıklardan ya da LGBTQ+ olmak üzere 2 yönetici olacak:

Nasdaq’ın yeni düzenlemesine göre şirketler, ya en az 2 farklı yönetici barındırmak zorunda olacak ya da bunu neden yapmadıklarını açıklayacak. Bahsedilen 2 farklı yöneticiden birinin kendisini kadın olarak tanımlayan biri olması gerekecek. Diğerininse ya toplumda yeterince dikkate alınmamış olan bir grubun üyesi, ya da LGBTQ+ üyesi olması gerekecek.

Bunun yanında şirketlerin, sundukları çeşitlilik konusunda tutacağı istatistikleri sunması gerekecek. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Nasdaq’ın planını onayladı. Bu da bu düzenlemelerin şirketlere yakın zamanda uygulanmaya başlanacağı anlamına geliyor.

Nasdaq, bu planıyla birçok şirketten iyi geri dönüşler almış olsa da plana karşı çıkan gruplar da yok değil. Son olarak planı ortaya koyan kişilerin, yönetimin en az yüzde 40’ının kadınlardan oluşmasını istediğini söyleyelim. Kadınların yanında en az 1 -etnik kökeni sebebiyle beyaz olmayan- kişinin yönetimde söz sahibi olması isteniyor.