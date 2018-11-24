İşte National Geographic Fotoğraf Yarışmasının Finalistleri

National Geographic tarafından her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasında bu yıl finale kalan 10 fotoğraf belirlendi.

Her yıl düzenlenen National Geographic fotoğraf yarışmasında bu yıl finale kalmayı hak kazanan 10 fotoğraf belli oldu. Yarışmada dünyanın dört bir yanında çekilen insan manzaraları, vahşi yaşam ve doğa fotoğrafları yer alıyor.

ABD'de, Avustralya'da, Yunanistan'da, Guatemala'da ve Meksika'da çekilen birbirinden güzel fotoğraflar, bu yıl finale kalmaya hak kazandı. Söz konusu yarışmanın kazananı ise aralık ayında açıklanacak.

İşte birbirinden muhteşem o fotoğraflar: (Sıralama karışıktır.)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1