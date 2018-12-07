National Geographic, 2018'in En İyi Fotoğraflarını Paylaştı

National Geographic, 2018 yılının en güzel fotoğraflarını seçti ve bizlerin beğenisine sundu.

National Geographic denince herkesin aklına belgeseller gelir ve çoğu insan da bu belgeselleri sever. Her ne kadar belgesel ülkemizde çok izlenen bir tür olmasa da, herkesin en azından izlediği bir iki çeşit mutlaka olmuştur. Ancak National Geographic'in tek yaptığı belgesel çekip yayınlamak değil. İşte şimdi karşınızda 2018'in en iyi vahşi yaşam fotoğrafları...

19. Bir çita, yavru bir geyiği kovalarken - Korkmayın, sonrasında geyik yaşamaya devam etti.

18. Bir timsah, antilop avında

17. Balıkçı bir adam, boğulmakta olan çocuğu kurtarıyor

16. İnanılmaz bir hortum fotoğrafı

15. Paris'te öğrenciler eğitim sistemini protesto ederken

14. İnsanlar bir trenin üstünde yolculuk ederken

13. Çin'de bulunan birleşik basketbol sahaları

12. Derin bir suyun içinden geçmiş bir fil

11. Siyah bir kuğunun gözü

10. Van Gogh'un çizimlerini andıran bir gökyüzü fotoğrafı

9. Bir yılanın ağzında hayat mücadelesi veren balık

8. Bukalemunun deri değiştirme anı

7. Endonezya'da kumaş kurutma ritüeli

6. Henüz yavru bir aslan annesinin kuyruğunu ısırırken

5. Burnuna toz kaçmış bir filin hapşırma anı

4. Küba'da bulunan bir dans sınıfı

3. Yosemite Ulusal Parkı'nda gün batımı

2. İki en yakın arkadaş

1. Flamingolar