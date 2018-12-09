Nat Geo'nun Bizlerle Paylaştığı 14 İlginç Gerçek

Dünyanın en büyük ve en saygın belgesel yapımcısı Nat Geo'nun bizlerle paylaştığı, Antik Mısır'dan okyanus dalgalarına kadar uzanan ilginç gerçekler.

National Geographic, yaptığı belgesellerle çoğumuzu ekranlara kitlerken, sundukları ilginç bilgilerle de ufkumuzu açmayı başarıyor. Nat Geo'nun, Sahra'nın kızgın kumlarından, kutupların soğuklarına kadar çeşitli alanlarda sunduğu ilginç bilgileri sizler için derledik.

Mısır Piramitlerinin Tepeleri Böyle Gözüküyor

Milattan önce 1840'lı yıllara ait olan bu Benben taşı, Phoenix Tapınağında keşfedildi. Antik Mısırlılar, Anka Kuşu’nun yaratma ve yeniden diriltme özelliklerini olduğuna inanıyordu. Bilim insanlarına göre Benben taşı, 3. Amenemhat Piramidi’nde konumlandırılmıştı. Taşın üstündeki yazılar ise firavundan ‘tekrar hayata gelmeyi’ dileyen bir dua.

Kanaryayı Kırmızı Biberle Beslerseniz Rengi Değişir

Kanaryaların kanatlarında, renklerinden sorumlu olan pigmentler bulunuyor. Bu yüzden, tükettikleri gıdalar ve güneş ışığından kaynaklı olarak renkleri değişiyor.

Eskiden Vatikan’da Yılda Bir Kere Müzikal Kompozisyon Performansları Olurdu ve Kopyalanması Yasaktı

Vatikan’da sergilenen bu performansların kopyalanması yasaktı ve bu sır 150 yıl boyunca korundu. Ta ki 14 yaşındaki Mozart duyana kadar. Mozart, kompozisyonun aynısını kız kardeşine söylemişti. Vatikan bunu öğrendiğinde hayretler içinde kalmıştı.

Nadir Görülen Bir Doğa Fenomeni: “Çapraz Deniz”

‘Kesişen Deniz’ çok nadir görülen ve güzel bir manzara sunan bir doğa fenomeni. İki dalga sisteminin eğik açılarla hareket etmesiyle oluşuyor. Uzaktan çok güzel gözükse de, dalga sistemine yakalanan gemiler bir anda tepe taklak olabiliyor.

2014 Yılında Mısır Müzesinde Yapılan Bir Temizlik Sırasında Tutankamon’un Sakalı Düşmüş

Firavun Tutankamon’un defin maskesi, hem Mısır’ın sembollerinden bir tanesi hem de insan uygarlığının 10 sembolünden birisi. Maske 1922 yılında bulunmuş, birçok savaş ve devrim atlatmış fakat 2014 yılında müze çalışanları tarafından bozulmuştu. Çalışanlar daha sonra, kazayla düşürdüklerini ve hatalarını gizlemek için yapıştırıcıyla yapıştırdıklarını itiraf etmişti.

Bazı Orkide Türleri ‘Şeytanın Bitkileri’ Olarak Adlandırılıyor

Şeytan Orkidesi, son yıllarda Kolombiya ormanlarında bulundu. Bu türün eşsiz olmasının ve şeytanın bitkisi olarak adlandırılmasının sebebi ise çiçeğin ortasında bulunan, şeytana benzeyen kırmızı gözler ve boynuzlar.

Belirli Koşullarda Ortaya Çıkan Renksiz Gökkuşakları Var

Bir sis yayı veya beyaz bir gökkuşağı. Çok nadir görülen bu fenomen sis sırasında gözlemlenebiliyor. Geceleri ay yeterince parlak olursa da görülebiliyor ve ona da 'Aykuşağı' (moonbow) deniliyor.

GPS’leri Ücretsiz Olarak Kullanıyoruz Fakat Günlük Masrafları 2 Milyon Dolar

24 uyduyla dünya çapında hizmet sunan GPS için ABD yıllık 750 milyon dolar harcıyor ya da başka bir hesapla günlük 2 milyon dolar. ABD hükümetine göre ise bu işten herhangi bir çıkarları yok.

Eğer Rusya’da Yaşıyorsanız, Hiç Hareket Etmeden Farklı Şehirlerde Bulunabilirsiniz

Petersburg’da doğmuş, Petograd’da okula gitmiş, Leningrad’da nişanlanmış, St. Petersburg’da yaşlanmış olabilirdiniz, hem de hiç taşınmadan. Bu Rus şehir adları aslında tek bir şehre ait fakat çeşitli dönemler içerisinde sık sık adı değiştirilmiş.

Penguenlerin Dışkıları Antartika’nın Ekosistemini Değiştirebilir

Penguenler, Antartika’ya 5000 yıl boyunca, 7 milyon kg’dan fazla yüksek besin oranlı dışkılarını bıraktı. İklim değiştiğinde, bu elementler bitkileri soğuk topraktan koruyacak ve hayvanların hayatta kalmasına yardımcı olacak.

Avokadolar Kedi, Köpek, Tavşan Gibi Ev Hayvanları İçin Zehirlidir

Çok ilginç olsa da avokadolar neredeyse insan hariç bütün canlılar için oldukça zehirlidir. İçinde barındırdığı persin adındaki zehirli asit, birçok hayvan türünün kalp kaslarında nekroza sebep oluyor.

İzlanda’da Yerin Altında Ekmek Pişirme Geleneği Vardır

İzlanda, gayzerler ve volkanların ülkesi ve yerel halk, bunu nasıl kullanacağını öğrenmiş durumda. En eski tariflerinden biri olan hatta günümüzde de kullandıkları ‘volkan ekmekleri’ var. Bu ekmek, tencerenin içine konulmuş hamuru bir gayzerin yakınında toprağın altına gömerek yapılıyor. Piştikten sonra, sülfür tadını alması için tereyağı sürülerek yeniyor.

2016 Yılında, Batı Sibirya’da Bir Kıyıda Binlerce Devasa Kar Topu Ortaya Çıktı

Arctic and Antartic Research Instıtute’dan uzmanlar, bu nadir görülen doğa fenomeninin; güçlü rüzgârların karları yuvarlayıp, ‘cilalaması’ ile ortaya çıktığını söylüyor. Bu devasa topların çapları ise 50 santimetreye kadar ulaşabiliyor.

Her 23 Bin Yılda Bir, Sahra Çölü Önce Ormana Sonra Tekrar Çöle Dönüşüyor

Bilim insanlarının söylediğine göre 6 bin yıl önce Sahra ağaçlarla kaplı, yeşil örtüye sahip bir ormandı fakat iklimin değişmesiyle bölge tamamen çöle dönüştü. Araştırmalara göre bu değişim yaklaşık olarak her 23 bin yılda bir meydana geliyor.