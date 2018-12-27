Naylon Poşetlerle İlgili En Yetkili İsimden Önemli Açıklama

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetleri ücretli olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, uygulamaya dair usul ve esasları açıkladı.

Kaynakların verimli yönetilmesi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla poşetler, 1 Ocak 2019 itibariyle ücretli olacak.

Bakan Kurum, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı ile izleme, kontrol ve denetimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan, atıkların çevreye verdiği hasarı, doğaya karışma sürelerinin uzunluğunu ve etilerini anlattı. Türkiye’de yılda 30-35 milyar adet poşet kullanıldığını söyleyen Kurum, kişi başına yılda 440 poşet tükettiğimizi belirtti.

Poşetler, yılbaşından itibaren 25 kuruş sabit ücretle satılacak. Böylelikle kişi başı tüketim 440’tan 90’a inecek. 2025 yılı hedefi ise bu sayının 40 adeta kadar düşmesi.

Bakan Kurum, "Plastik poşetler, faaliyet türü ne olursa olsun, uzaktan satışlar da dahil olmak üzere, istisnasız tekstil, oyuncak, elektronik, gıda ve benzeri tüm satış noktalarında 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari 25 kuruş olarak ücretlendirilecek." diyerek bu konudaki tartışmaları da açıklığa kavuşturmuş oldu. Uygulamanın kapsamadığı poşet gruplarını da yine Bakan açıkladı:

"Marketlerde ekmek, sebze, meyve, peynir, zeytin, hayvansal gıda gibi açıkta satılan gıdaların hijyenini korumak amacıyla kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 500x350 milimetreden küçük poşetleri kapsam dışında bıraktık. Ayrıca tekstil ürünü çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan özel poşetleri de tüketicilerimiz uzaktan satışlar dahil, ücretsiz olarak temin etmeye devam edecek."

Poşetler reklam amacıyla ücretsiz olarak verilemeyecek, kampanyalara dahil edilemeyecek. Poşetlerden alınan en az 25 kuruşluk ücretin 15 kuruşu ‘Geri Kazanım Katılım Payı’ olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak. 10 kuruş ise esnafın masrafını ve KDV’yi karşılaması için kullanılacak. Poşet fiyatları her yıl Ambalaj Komisyonu önerilerine göre tekrar belirlenecek. Poşette barkod zorunluluğuna geçiş için mart ayına kadar esnafa süre tanınmış durumda. Bu tarihten sonra barkodsuz poşet kullanılamayacak.

Poşetle satış yapılan uzaktan satış siteleri, alternatif taşıma yöntemi sunmak zorunda. Alternatifi kabul etmeyen vatandaşlar, 25 kuruşluk bedeli ödeyecek. Bu sisteme geçiş için son gün 31 Mart 2019 olacak. Ayrıca poşet ithal ya da imal eden herkes bilgi kayıt sistemine dahil olmak zorunda olacak.