NBA 2K19'da AK Parti İftarından Görüntüler Kullanıldı

Oyun dünyası her zaman için sürprizlerle ve bilinmezlerle dolu olmuştur. Ancak iddia ediyoruz, böylesini daha önce ne gördüğünüz ne de duydunuz.

NBA 2K serisinde uzun yıllardır kitleleri peşinde sürükleyen bir mod var: MyCareer. Bu modda kendi yüzünüzü de kullanabileceğiniz bir karakter yaratıyor ve sıfırdan en tepeye yükselmeye çalışıyorsunuz. Bu süreçte de çeşitli sponsorlar ediniyor ve kendilerinden oyun içi para ve ekipman kazanıyorsunuz.

Buraya kadar her şey normal, değil mi? Oyunun bir noktasında, enerji içeceği markası Gatorade ile de bir anlaşma imzalıyoruz. Burada bir hayır etkinliği düzenleniyor ve basına tanıtılıyoruz. İşin garip tarafı, arkası blurlanmış ve Gatorade logoları bulunan bu görselin, geçtiğimiz yıl Yenikapı'da AK Parti'nin gerçekleştirdiği iftardan alınmış olması.

AK Parti'nin Yenikapı İftarı

NBA 2K19'daki Görüntü

Görüntünün Daha Parlak Versiyonu

Gördüğünüz üzere ortada hiçbir şekilde anlamlandıramayacağımız enteresan bir durum mevcut. NBA2K bu görseli neden kullandı, AK Parti iftarından nasıl haberdar oldu veya bu görselin bir hikayesi mevcut mu? 2K cephesi konuyla ilgili bir açıklama yapmadıkça bunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.