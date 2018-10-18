NBA 2K19'un Android Versiyonu iOS Versiyonuna Göre Perişan

NBA Live serisinin son yıllardaki kıpırdanmalarını saymazsak sektörün tartışmasız en iyi basketbol oyunu NBA 2K19, Android kullanıcılarını küplere bindirdi.

Rakipsizliğin getirdiği rehavetten midir bilinmez; NBA 2K serisi her sene kullanıcıları çıldırtan bir takım majör sorunlarla karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerce PC oyuncuları tarafından oyun içi paralarının bir anda sırra kadem bastığı şikayetiyle büyük bir infial doğmuştu. O haberimizi hemen aşağıdan inceleyebilirsiniz:

PC oyuncularının şikayetlerinin ardından şimdi de Android kullanıcılarını çıldırtan bir gelişme yaşandı. Kısa bir süre önce Google Play Store üzerinden yayınlanan oyunun iOS versiyonundan fersah fersah geride olduğu söyleniyor. Teknik sorunları ve oyunun sık sık kilitlenmesi bir kenara birçok oyuncu tarafından oyunun 'laglı' bir oynanışa sahip olduğu, controller desteği olmadığı ve iOS'ta bulunan birçok özelliğin bulunmadığı belirtiliyor.

Tüm bu sorunlar bir şekilde giderilebilir belki ama oyunun iOS versiyonunda bulunan çok oyunculu modun Android versiyonundan tamamen çıkarılması tam bir sinir harbine neden oldu. 2K cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da 2K serisinin çılgın bir fanı değilseniz, 59 TL verip oyunu satın almak yerine hataların giderilip giderilmeyeceğini beklemenizi öneriyoruz.