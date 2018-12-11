NBA Yıldızı Stephen Curry: Ay'a Gittiğimizi Sanmıyorum

NBA’in sayılı yıldızları arasında gösterilen Stephen Curry, bu defa çok isabetsiz attı.

Dünyanın en saçma sapan komplo teorilerinden olan “Aslında Ay’a falan gidilmedi ya, Amerikalılar propaganda yapmak için Kubrick’e çektirmişler.” teorisi, NBA yıldızları arasında da -kısmen bile olsa- destek görüyor gibi.

Buzz Aldrin ve Neil Armstrong, Ay’a inince sadece biraz gezip taş toplayıp gelmediler. Bir de yansıtıcı plaka bıraktılar ki, şüphesi olan herkes bu panelleri kullanarak Ay’a inişi doğrulayabilsin.

NBA yıldızı Stephen Curry ise, bunun gerçek olduğuna pek de inanmıyor. Golden State Warriors’un, zamanında Denver’in taktiği olan “Koş koş at, herkes eğlensin” taktiğinin iyi oyuncular ve iyi bir koçla ligi domine edecek bir oyuna dönüşmesine liderlik eden yıldızın bu seferki atışı hiçbir şeye değmeden dışarı çıktı.

Wingin’ It adlı podcast’e konuk olan All-Star oyuncu, programın sunucuları Vince Carter ve Kent Bazemore’a “Hiç Ay'a gittik mi?” diye sordu. Yayıncıların cevabı ise olumsuz oldu.

“Peşimize düşecekler, ben de sanmıyorum.” diyen Curry, siyah giyen adamlar olarak da adlandırılan ve “evrensel gerçekleri konuşan kişileri susturan ajanlara” gönderme yaptı.

Curry ve tayfasının en önemli dayanak noktası ise, o yıllarda cep telefonlarının dev gibi olması ve o kadar büyük cep telefonlarına sahip bir toplumun, Ay’a gidecek teknolojiye sahip olamayacağı oldu.

Program ekibi daha sonra, filmlerdeki dinozor seslerinin nasıl yapıldığını tartışmaya başladı. Ekibe göre, kemiklerden ses çıkmıyor ve bu durumda kemiklere bakarak dinozor seslerini tahmin etmek mümkün değil.

Öğretmen bir anne babanın çocuğu olan ve üniversite eğitimini de tamamlayan Vince Carter, gayet zeki bir oyuncu olarak bilinen Atlanta Hawks oyun kurucusu Bazemore ve Steph Curry, bu fikirleri gerçekten savunmaktan ziyade podcastte zaman geçirmek için geyik muhabbeti yaptılar. (En azından umudumuz bu yönde, zira söylerken kendileri de gülüyor.)

Bu tarz teorilere gerçekten inanan NBA yıldızları yok mu? Var. 2017 yılının Şubat ayında Boston Celtics’in yıldızı Kyrie Irving, o dönemde takım arkadaşı oldukları Channing Frye ve Richard Jefferson ile beraber düz-dünya görüşünü desteklediklerini açıklamıştı. Yıldız oyuncuya göre “yeşil mavi bir kürenin üzerinde yaşamıyoruz.” Bütün gök cisimleri yuvarlak iken sadece bizim gezegenimizin dümdüz olduğuna inanan Irving ile çok dalga geçilmişti. Irving, bu fikri Instagram’da edindiğini açıklamıştı. Hepimizin bildiği gibi Instagram, dünyanın en önemli bilimsel çalışmalarının bir fotoğrafının yer aldığı, hakemli bir akademik sosyal medya platformu çünkü.

Yıldız oyuncu ve podcast ekibi muhtemelen şaka yapıyordu, ancak yakın zamanda mutlaka bir açıklama yapacaklardır.