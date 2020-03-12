Tüm NBA Maçları, Corona Virüsü Nedeniyle Askıya Alındı

NBA yönetimi, Utah Jazz’da forma giyen Fransız pivot Rudy Gobert'in yeni tip corona virüsü (COVID-19) testlerinin pozitif çıkmasının ardından tüm maçların askıya alındığını ve sezonun durdurulduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi, yani küresel salgın ilan ettiği yeni tip corona virüsü ya da resmi adıyla COVID-19, NBA’i de esir aldı. Son günlerde hastalığın semptomlarını gösteren Utah Jazz takımının yıldız pivotu Rudy Gobert’in test sonuçları pozitif çıktı.

Fransız oyuncu, pazartesi günü basın toplantısında COVID-19 ile ilgili kamuoyunun gereksiz hassasiyet gösterdiğini söyleyerek, toplantı bitiminde ellerini masadaki mikrofonlara ve kayıt cihazlarını sürerek dalga geçmişti.

Rudy Gobert’in corona virüsü salgını ile dalga geçtiği anlar

NBA yönetimi, Gobert’in corona virüsü taşıdığının belirlenmesinin ardından tüm maçları askıya aldı ve ligin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Utah Jazz’ın sabaha karşı 03:00’da Oklahoma City ile karşılaşacağı maç, başlangıç düdüğünden dakikalar önce iptal edilmişti. Neyse ki NBA, Gobert’in salonda olmadığını söyleyerek, hem diğer basketbolcuları hem de maçı izlemeye gelen seyircileri bir nebzede olsa rahatladı.

Ayrıca dün gecenin diğer karşılaşması Sacramento Kings ve New Orleans Pelicans karşılaşması da son dakikada ertelendi. Pelicans oyuncuları soyunma odasından ayrılmayı reddederken, maça atanan hakem Courtney Kirkland'ın pazartesi gecesi Utah'ta Jazz ve Toronto Raptors arasındaki karşılaşmada görev yaptığı belirtildi.

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, kalan maçların taraftarsız oynanabileceği ihtimali doğduğunda hayal kırıklığına uğradığını ancak insan sağlığının her şeyden değerli olduğunu söylemişti.

ABD’de COVID-19 vakası 1.100’ü geçerken, ölü sayısı da 31’e yükseldi. Salgının en fazla etkilendiği yer olan başkent Washington’da olağanüstü hal ilan eden Donald Trump yönetimi, Avrupa'dan seyahatleri yasaklamıştı.