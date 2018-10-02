Kyrie Irving: "Dünya Düz Dediğim İçin Pişmanım"

Boston Celtics'in süperstarı Kyrie Irving, yaklaşık 2 senedir ısrarla dünyanın düz olduğunu söylediği için pişman olduğunu belirtti.

İlk olarak 2017 yılının şubat ayında enteresan bir çıkışta bulunan Kyrie Irving, muhtelif zamanlarda şu açıklamayı tekrarlamıştı: "Dünyanın yuvarlak olduğuna inanmıyorum. Dünya kesinlikle düz ve bu bir komplo teorisi dahi değil; apaçık gerçek."

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen bir panelde, Kyrie Irving bu ifadelerinden yaklaşık 2 sene sonra geri adım attı. Irving her ne kadar dünyanın yuvarlak olduğuna halen inanmıyor olsa da bunu basına açıklamasının hata olduğunu itiraf etti. Kyrie, bu tür bir fikri olan birinin çıkıp açık açık bunu beyan ederken, oluşabilecek etkileri de hesap etmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamalarının bu kadar etkili olacağını bilemediğini söyleyen Irving, fikirlerini halka açıkladığı için özür diledi. Anlaşılan o ki Kyrie halen dünyanın düz olduğunu düşünüyor ama daha fazla tepki çekmek gibi bir niyeti de yok.