NBCUniversal, içerik üreticilerinin en çok tercih ettiği dosya paylaşım platformu BitTorrent.com'u korsan içerik paylaştığı konusunda Google'a şikayet ediyor.

NBCUniversal’ın korsan içerikleri internetten kaldırmak için yoğun bir çalışma yürüttüğü biliniyor. NBCUniversal, son yıllarda yalnızca Google üzerinde 30 milyon kapatma talebinde bulundu. Bu taleplerin arasında Mainline ve uTorrent dosya paylaşım platformlarının kurucusu BitTorrent.com da bulunuyor. Sitede telif ihlaliyle ilgili bir içerik yok gibi görünse de NBCUniversal’ın Google’a BitTorrent.com URL’lerini kaldırması konusunda sürekli bir talep yolladığı biliniyor.

15 yıl önce kurulan BitTorrent.com, dosya paylaşanların en çok tercih ettiği dosya paylaşım platformlarından biri. Korsan içerikleri paylaşmak isteyenler tarafından kullanılmaya çalışılsa da teknolojinin kendisi tarafsız bir şekilde işliyor ve içerik üreticileri için fazlasıyla artı yönü de mevcut.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman sitenin aslında içerik üreticilerini destekleyen bir yapısı göze çarpıyor ancak NBCUniversal 293 adet telif ihlalinde bulundu. Yukarıdaki görselde de görebileceğiniz üzere NBCUniversal ısrarlı bir şekilde talepte bulunmaya devam ediyor. Şu an için ihlalde bulunulan noktanın ne olduğu hakkında herhangi bir fikir bulunmuyor.