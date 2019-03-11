Ne Gördüysek O: Captain Marvel Filmindeki Sürpriz Yumurtalar

Captain Marvel filmi sonunda beyaz perdeye konuk oldu. Film, Marvel’ın çeşitli mecralara yayılan göndermeleri ile doluydu.

Marvel Sinematik Evreni'nin kaderini değiştiren Captain Marvel filmi, kendisinden öncekilerde olduğu gibi sürprizlerle doluydu. Captain Marvel filminde zaman zaman çizgi romanlarda görülen ikonik sahnelere, zaman zaman diğer filmlere göndermeler bulunuyordu.

Uyarı: Bu göndermeleri ve sürpriz yumurtaları görebilmiş olmak için filmi izlemek gerekiyor. O yüzden, filmi henüz izlememiş olanları şimdilik diğer haberlere alalım.

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Brie Larson’un kapak pozları:

Captain Marvel’in kendi üniformasının üstüne pilot ceketi giymesi, bir sahnede eldivenlerini düzelterek attığı bakışı ve üniformasını tam olarak kapattığında ortaya çıkan mohawk saçı çizgi romanlara gönderme. Bazı pozları doğrudan çizgi romanların ikonik kapaklarına ve karelerine gönderme niteliği taşıyor.

Tren istasyonundaki Kelly Sue DeConnick:

Tren istasyonunda Carol’a garip garip bakan bu abla, yıllarca Ms. Marvel olarak bilinen Carol’u Captain Marvel yapan gerçek bir Marvel yazarıdır. Uzun yıllardır da yayınevi için yazarlık yapıyor.

Stan Lee bu defa kendine hayat veriyor:

Diğer filmlerde bir çeşit gözcüyü oynayan, uzaylı berberden bambaşka bir galaksideki kart zamparaya farklı roller alan Lee, bu filmde kendini oynuyor. Metro treninde Carol ile karşılaşan Stan Lee, “İnan bana, gerçekten inan” dediği kısımda Lee, yine kendisini oynadığı 1995 yılında çıkan Mallrats (Aylak Fareler) isimli filminin senaryosunu çalışıyor. Captain Marvel'in de 1995 yılında geçtiğini düşünürsek, oldukça etkili bir sahne olduğunu söyleyebiliriz.

(Brie Larson’un da filmde rol yapmayıp kendisi olduğu tek sahne orada Stan Lee’ye bakıp gülümsemesi olabilir.)

Filmde Stan Lee’ye adanan açılış videosu da muhteşemdi bu arada.

NASA ve ABD işbiliği ile yürütülen Project Pegasus:

İlk Avengers filminde Loki tarafından havaya uçurulan Pegasus Projesi’nin geçmişini de burada görmüş olduk. Carol ve Mar-Vell’in ardından dünyalı araştırmacılar Tesseract’ı bu proje ile kurcalamaya devam etmişler.

Teğmen Başbelası kimdir?

Lt. Trouble ya da Teğmen Başbelası, çizgi romanlarda Katherine ‘Kit’ Renner adlı küçük bir kız. Captain Marvel’in büyük hayranı olan Renner, Denvers ile tanışınca hayalleri gerçek olan bir yan karakterdi.

Marvel dışı bir gönderme olan Infinite Sadness:

Infinite Sadness, Scott Pilgrim vs the World çizgi romanında Envy Adams’ın ortaya çıktığı sayının adı. Filmde o karakteri Brie Larson oynamıştı.

Photon:

Carol'un yakın arkadaşı ve diğer bir pilot olan Maria Rambeau'nun uçuş lakabı Photon'du. Bu isim çizgi romanlarda Monica Rambeu’nun süper kahraman ismi olarak da biliniyor. Muhtemelen filmde gördüğümüz o küçük kızı yetişkin olduğun Photon'a hayat verecek. Zira 1995'de çocuk olan Monica günümüzde geçecek Avengers: Endgame ve sonrasında yeni kahramanlardan birisi olabilir.

Dünyalara sızıp istila etmek:

Bu da Skrull’ların bir numaralı savaş tekniğine bir atıf ve aynı zamanda da çizgi roman hayranlarının büyük ilgiyle beklediği ‘Gizli İstila’ hikayesine gönderme. Skrull’ları istilacı olarak görüp görmeyeceğimiz, o hikayenin perdeye yansıyıp yansımayacağı ise bir başka konu elbette.

Gri - Yeşil:

Monica Carol’un kıyafeti için renk seçerken bir ara kıyafet gri yeşil oluyor. Bu da Kree savaşçılarının çizgi romanlardaki standart kostümüne bir gönderme. Bir dönem Mar-Vell’de bu kostümü giymişti. Zaten o sahnedeki renk seçeneklerinin büyük bir kısmı çizgi roman kostümlerine gönderme.

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Avengers’in kökeni:

Avengers ismi, Carol’un hava kuvvetlerindeki lakabı “Avenger”den geliyormuş, bunu da öğrenmiş olduk. Captain America da çizgi romanda ilk Avengers ekibinde yoktu ama olsun, onu da kabullenmiştik. Carol'un çizgi romanlardaki uçuş lakabı Cheeseburger'idi, Avenger değişimi iyi bir tercih olmuş doğrusu.

The Right Stuff

Carol’un Dünya'ya düştüğünde darmadağın ettiği Blockbuster Video isimli dükkanda bir film seçtiğini gördük. The Right Stuff adındaki bu film, ilk astronotların hikayesini anlatıyor. Carol'un bir pilot olarak kendini bulduğu yapım bu film olabilir.

Binary:

Kozmik gücün Captain Marvel’i tamamen kapladığı, Carol Danvers’in tek başına Kree ithamkarlarını kovaladığı sahnedeki görünüşü, çizgi romanlarda Binary olarak adlandırılan bir versiyonuydu.

Nick Fury ve B harfi takıntısı

Nick Fury isi B ile başlayan yerleri seviyormuş. Daha önce de kendisi Bogota’da emirlere itaat etmemekle suçlanmıştı. Adamın gerçekten B’ler ile bir bağlantısı var ama nedir bilemiyoruz.

Terminatör Vers:

Mankenin üstünden kıyafet çalmak ve motorsikleti yürütmek, efsane bilim kurgu filmi Terminatör'e bir gönderme. Sonuçta Terminatör de bir 90'lar klasiğiydi.