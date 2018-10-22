Oumuamua Ne Bir Kuyruklu Yıldız Ne De Bir Asteroit

Gözlemlenen ilk yıldızlararası nesne olan Oumuamua'nın gizemi derinleşmeye devam ediyor. Yeni bir analiz, Oumuamua'nın kuyruklu yıldız olması durumunda güneşin yanından geçerken parçalanacağını ileri sürüyor.

İlk bulgular bu nesnenin Mars ve Jüpiter arasındaki yörüngelerde bulunan bir kaya olduğunu saptamıştı. Geçtiğimiz yaz boyunca bir çok araştırma yapan gök bilimciler en sonunda Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız olduğuna karar verdi.

Ortaya çıkan yeni araştırmalar ise bir önceki bulguların doğru olamayacağını ve söz konusu nesnenin bir kuyruklu yıldız olmadığını belirtti. Asteroit ve kuyruklu yıldızların kolaylıkla saptanabileceğini söyleyen araştırmacılar, Oumuamua'nın ise daha önce görülen hiçbir şeye benzemediğini söyledi.

Oumuamua'nın güneş sisteminden geçişini gösteren animasyonu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Nesne ilk olarak bilim insanları tarafından bir yıl önce Hawaii'deki Pan-STARRS teleskobuyla tespit edildi ve Hawaii dilinde keşif ve yetenek avcısı anlamlarına gelen Oumuamua ismi verildi. İlk bulgular cismin dar ve uzun bir asteroit olduğuydu.

Geçen yıl aralık ayında bir gök bilimci ekibi, bu nesnenin ne olduğunu soruşturmak için Oumuamua'nın elektromanyetik spektrumlarını yayınladı. Söz konusu nesnenin güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızlarda görülenlere benzer, organik madde içeren buzlara sahip olduğunu keşfeden araştırmacılar, ayrıca bu nesnenin dönüşünü de inceledi ve normal asteroitler gibi dönmediğini saptadı.

Bu bilgilerin ortaya çıkmasından bir kaç ay sonra başka bir ekip, bu nesnenin sadece güneşin yerçekimi altında olmadığını ve görünmeyen bir güç tarafından hızının artırıldığını söyledi. Bütün bu gelişmeler Oumuamua'nın ne kadar gizemli bir nesne olduğunu gözler önüne seriyor. Belki de ilerleyen yıllarda teknolojinin daha da gelişmesiyle bu büyük sır aydınlanacak.