Neil Armstrong'un Kişisel Eşyaları 7.4 Milyon Dolara Satıldı

Dallas merkezli Heritage Müzayede Evi'nde gerçekleşen açık artırmada, aya ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong'un kişisel eşyaları görücüye çıktı. Müzayede evinin yaptığı açıklama, eşyaların 7.4 milyon dolara satıldığını gösteriyor.

1969 yılında NASA'nın Ay'a inmesi için gönderdiği Apollo görevlerinden birinde astronot olan Neil Armstrong 2012 yılında vefat etmişti. Ölümünden 6 yıl sonra Ay'a ilk ayak basan insanın eşyaları açık artırmada satıldı.

Müzayede evi yaptığı açıklamada, Armstrong'un kişisel eşyalarının toplamda 7.4 milyon dolara satıltığını belirtti.

Satılan eşyalar arasında en değerli olanı ise 468 bin 500 dolar ile Apollo 11 ay modülü Eagle'ın kimlik kartı. Astronotun 1966'daki iki uzay gemisinin ilk kez kenetlendiği görev olan Gemini 8'de giydiği uçuş elbisesi ise 109 bin 375 dolara alıcı buldu.