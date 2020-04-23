DSÖ - Gates Vakfı Çalışanlarının E-mail Şifreleri Yayımlandı

SITE istihbarat grubu, pandemiye yönelik "komplo teorileri paylaşan" aşırı sağ grupların "taciz kampanyası" çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gates Vakfı ve koronavirüs salgınına karşı mücadele veren diğer gruplara ait neredeyse 25 bin e-posta adresi ve şifre, Neo-Naziler tarafından yayılıyor.

Veri dökümünün pazar ve pazartesi günleri yayımlandığını açıklayan SITE istihbarat grubu, ayrıca aşırı sağcıların bunları bilgisayar korsanlığı ve taciz girişimlerini kolaylaştırmak için kullandığını ifade etti.

Washington Post'a konuşan SITE İcra Müdürü Rita Katz, "Listelerden faydalanan Neo-Naziler ve beyaz üstünlükçüler bunları agresif biçimde mecralarında yaydılar. Koronavirüs pandemisine dair komplo teorileri paylaşan aşırı sağcılar, bu verileri kullanarak taciz kampanyası çağrısında bulunuyordu. E-posta bilgileri olduğu söyleyenen bilgilerin dağıtımı, aşırı sağ genelinde Covid-19 pandemisini bir tür silaha dönüştürme yönünde aylardır süregelen girişimlerin sadece bir parçası" dedi.

Verilerde yer alan eposta ve şifre bilgilerinin 6 bin 800'den fazlası Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne, 9 binden fazlası ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne, 5 bin 120'si Dünya Bankası'na ve 2 bin 732'si de DSÖ'ye ait.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Gates Vakfı'nın da aralarında bulunduğu diğer kurumlar arasında, Covid-19 pandemisiyle mücadele amacıyla 150 milyon dolarlık (yaklaşık 1 milyar 49 milyon TL) fon ayrılacağı ifade ediliyor.

İlk önce 4chan adlı internet sitesinde paylaşılan veriler daha sonra Twitter'a ve Telegram mesajlaşma uygulamasındaki aşırılıkçı kanallara yönlendirildi.

Washington Post, e-posta ve şifreler vasıtasıyla ele geçirildiği söylenen bilgilerin, koronavirüs salgınını HIV'le ilişkilendiren kişiler tarafından halihazırda dezenformasyon amacıyla kullanıldığını ifade etti.

Covid-19 pandemisine dair yanlış bilgiler yaymaya ve kargaşa çıkarmaya çalışan aşırı sağ gruplar, komplo teorileri paylaşmak ve tecrit önlemlerine karşı gösteriler teşvik etmeye çalıştı.