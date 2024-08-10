NASA'nın asteroidleri gözlemlemek için kullandığı NEOWISE Teleskobu ömrünü tamamladı.

Dünya'nın etrafında uçuşan çok sayıda uydu ve teleskop bulunuyor. Bu araçların kimisi uzayı izliyor, kimisi iletişimimizi sağlıyor, kimisi başka çalışmalarda kullanılıyor. Gezegenimize fazla yaklaşan asteroidleri ve gök cisimlerini gözlemleyen tek teleskop olan NEOWISE, 15 yılın ardından görevini tamamladı.

NEOWISE (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer - Dünya-Yakın Nesne GEniş-Alan Kızılötesi Tarama Kâşifi) adlı aracın orijinal görev takvimi sadece yedi ay idi. Araç, kullanımda olduğu sürece 44 binden fazla nesneyi incelerken 200'den fazla Dünya-yakın nesne keşfetmeyi de başardı.

Güneş sonuna sürükleyecek

NEOWISE'ın görevi 31 Temmuz'da resmî olarak sona erdi. Şimdi de NEOWISE ömrünü tamamlamaya hazırlanıyor. Güneş'in aktivitelerinin arttığı Solar Maximum sürecinde yarattığı etki, NEOWISE'ı gezegenimize doğru itmeye başlayacak. Atmosfere girdikten sonra da NEOWISE, yanmaya başlayacak ve atmosferde parçalanıp küçük bir ateş topu hâlinde ömrünü tamamlamış olacak.

NEOWISE ilk olarak 2009 yılında fırlatılmıştı ve o fırlatmada aracın ismi de WISE olarak anılıyordu. WISE, erken evrenden gelen gelen soluk ve eski yayılımların izlerini aramak amacıyla tüm gökyüzünü kızılötesi ışıkta haritalamak için yörüngeye gönderilmişti.

WISE'ın bilim insanlarının beklediğinden çok daha hassas ölçüm yapabilmesi ile görevi öncelikle 2011 yılına kadar uzatıldı. Teleskop, uzay aracının ısısının NEOWISE'ın kızılötesi sensörlerine sızmasını ve hassasiyetlerini azaltmasını önleyen soğutucu bittiği için daha sonra uyku moduna alınmıştı.