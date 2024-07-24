Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan küçük bir yolcu uçağı düştü, 18 kişi hayatını kaybetti.

Sık sık uçak kazaları ile gündeme gelen Nepal'de bu defa küçük bir yolcu uçağı kalkışta düştü. Kaza sonrası uçakta bulunan 19 kişiden 18'i hayatını kaybetti. Kazadan sonra hayatta kalan tek kişi ise uçağın pilotu oldu.

Nepal'in başkenti Katmandu'dan kalkan ve Pokhara şehrine giden Saurya Havayolları'na ait küçük yolcu uçağı, kalkış esnasında yaşanan sorunlardan dolayı düştü. Yerel saatle 11.15'te düşen uçağın içinde yer alan tüm yolcuların ve mürettebatın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Uçağın pilotu Kaptan Manish Ratna Shkya ise yaralarından dolayı tedavi altına alındı.

Nepalli havayolu firmaları Avrupa'da yasaklı

Nepal'in doğal şartları bölgeye uçuşları çok da mümkün kılmıyor. Bölgenin sahip olduğu rakım, düzensiz yağış düzeni ve sık değişen hava şartları Nepal'i sivil havacılık çalışmalarında oldukça riskli bir yer hâline getiriyor. Öte yandan ülkenin havayolu firmalarının da kötü bir şöhreti var ve Avrupa Birliği Sivil Havacılık Ajansı, bu firmaları "Uluslararası güvenlik standartlarına uymakta başarısız oldukları için" yasaklamıştı.

Nepal'de 2023 yılında gerçekleşen uçak kazasında 72 kişi hayatını kaybetmişti. 1992 yılında gerçekleşen bir kazada ise 167 yolcu ölmüştü. Ülkede 2000 yılından bu yana gerçekleşen toplam 19 uçak kazasında 350'den fazla insan hayatını kaybetti.