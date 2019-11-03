Neptün’den Daha Büyük Bir Gezegen Keşfedildi

Bilim insanları, bizim sistemimize yakın bir konumda bulunan bir ikili sistemde Neptün’den daha büyük bir öte gezegen keşfetti. Bu gezegenle aramızdaki mesafe yalnızca 11,6 ışık yılı olarak ölçüldü.

İtalyan Telescopio Nazionale Galileo (Galileo Ulusal Teleskobu) aracılığıyla uzayı inceleyen bilim insanları, süper-Neptün olarak adlandırılan bir öte gezegen keşfetti. İkili bir sistemde yer alan bu gezegen, Dünya’ya yalnızca 11,6 ışık yılı mesafede bulunuyor. Neptün’den daha büyük olan gezegenin boyutu, Dünya’nın boyutundan 5 ila 7 kat daha büyük.

Şimdiye kadar bulunan çoğu gezegen ya süper Dünya olarak adlandırılan yapıda ya da Jüpiter gibi gaz devi olarak adlandırılan yapıda idi. Yeni keşfedilen ve Gliese 15 ikili sisteminde yer alan gök cismi bu anlamda oldukça nadir bir gezegen olarak kayıtlara geçti.

Gliese 15 ikili sistemi, iki kızıl cüce yıldızın etrafında dönen gezegenlerden oluşuyor. Bilim insanları bu sisteme ilgi göstermeye 2014 yılında, sistemde bir süper-Dünya’nın keşfedilmesinin ardından başladı. Gliese 15Ab adlı bu süper Dünya, yıldızlarına oldukça yakın ve bir yılını 11,4 günde tamamlıyor.

Astronomlar şimdi sistemde yeni ve devasa bir gezegen daha keşfetti. Bu gezegenin kütlesinin, Dünya’nın kütlesinin 36 katı olduğu tahmin ediliyor.

Gezegeni keşfeden araştırmacılar, bu keşfi Doppler spektroskopi adı verilen bir yöntemle keşfetti. Bu yöntemde yıldızların küçük hareketleri ve etraflarındaki gezegenlerin yıldızlara olan etkisi inceleniyor. Gezegenler çok daha küçük olsalar da yıldızlarına kütle çekimi uyguluyorlar. Astronomlar da bu küçük etkileri inceleyerek gezegenlerin varlığını keşfediyor.

Araştırmacılardan Dr. Pinamonti, bu gezegenin Doppler spektroskopi ile keşfedilen en uzun periyoda sahip gezegen olduğunu ifade etti. Gliese 15Ac adlı gezegenin varlığının keşfedilmesiyle birlikte bu sistem, bizim Güneş Sistemi’mize en yakın çoklu gezegen sistemi oldu.