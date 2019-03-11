30 Yıl Önce Keşfedilen Garip Köpek Balığın İsimlendirildi

Yaklaşık 30 yıl önce keşfedilen, derin denizlere ait bir köpek balığına isim verildi. Araştırmacı Bradley Wetherbee, hayvana isim olarak kızının adı olan Laila’yı seçti.

Rhode Island Üniversitesi’nden köpek balığı araştırmacısı Bradley Wetherbee, yeni bir fener köpek balığı türü keşfetmişti. 90’lı yıllarda doktora çalışmaları sırasında hayvanı keşfeden araştırmacı, köpek balığına ancak yakın zamanda isim verebildi.

Wetherbee, köpek balığını Etmopterus lailae olarak adlandırdı. Yani hayvana ‘Laila’nın fener köpek balığı’ adını vermiş oldu. Araştırmacı, isim için ilhamı ise 17 yaşındaki kızı Laila Mostello-Wetherbee’den aldı. İronik olarak Wetherbee’nin köpek balığıyla olan tanışıklığı kızıyla olan tanışıklığından daha eskiye dayanıyor.

Bu deniz canlısı yaklaşık 90 santim boyunda ve 300 metre derinlikte yaşıyor. Diğer türlerden daha uzun bir buruna sahip olmasıyla tanınıyor.

Wetherbee, yeni türlerin kabulünün ve isimlendirilmesinin normalde bu kadar uzun sürmediğini söylüyor. Araştırmacı, şu anda üniversitenin Biyoloji Bilimleri Depratmanında profesör olarak görev yapıyor.

İsimlendirme sürecinin uzaması ise oldukça ilginç sebeplere dayanıyor. İlk araştırmada çekiç burunlu köpek balıkları üzerinde çalışan araştırmacılar, onlar için bir anlamı olmayan fener köpekbalıklarını başka araştırmacılara teslim etti. O araştırmacılardan biri olan David Ebert, Wetherbee’nin balığının aslında yeni bir tür olduğunu keşfetti.

Ebert, yeni türü tanıttığı yazısından sonra Wetherbee’nin balığa isim vermesini kabul etti. Hatta araştırmacı bu durumdan oldukça memnun gözüküyor. Dünyada 500 köpek balığı çeşidi olduğunu söyleyen Ebert, bunların çok azına insanların isimlerinin verildiğini söylüyor.